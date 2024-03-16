اختتام هاكاثون الوعي البيئي والأمن المائي في جامعة الأميرة سمية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا) أمين الرواشدة -اختُتِمت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مسابقة هاكاثون "غيم فيست" بنسختها الاولى، تحت عنوان " الوعي البيئي والأمن المائي".

وحقق فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الأول، في حين حصل على المركز الثاني فريق مشترك من جامعتي الهاشمية والزيتونة، أما المركز الثالث فكان لفريق جامعة البلقاء التطبيقية.

ونظم المسابقة علم الرسم الحاسوبي في كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في الجامعة بالتعاون مع السفارة الأميركية في الأردن، وشارك فيها 14 جامعة والجمعية العلمية الملكية.

وقالت رئيس الجامعة، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، في حفل الاختتام، إن المسابقة تعكس روح التعاون والإبداع لدى طلبة الجامعات، الذين بذلوا جهودا كبيرة لتطوير ألعاب تمحورت قضايا ندرة المياه والحفاظ على البيئة.

وأشارت أبو الهيجاء إلى أن حضور الطالبات في هذه المسابقة كان قوياً، وهو ما تحرص عليه سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، في مساعيها، لتعزيز دور المرأة في العلوم والتكنولوجيا كضرورة لتحقيق التقدم والابتكار باستمرار.

وبينت، أن مساهَمة قسم علم الرسم الحاسوبي القيمة كان له دور أساسي في توجيه المشاركين في بناء وتطوير اللعبة، والاستفادة من خبرات القسم المتميزة في هذا المجال.

بدورها، قالت المستشار الإعلامي والثقافي في السفارة الأميركية، ستيفاني ألتمان-وينانز، "نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين للشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، ملتزمين بالعمل لإيجاد حلول تحدي ندرة المياه، وتمويل تطوير مشاريع أنظمة المياه، وتشجيع الشباب على استخدام مهاراتهم لإحداث تغيير بيئي إيجابي ودائم".

وأشارت إلى أهمية بناء شراكات بين الشباب ومجتمعاتهم، وأن المسابقة لم يكن هدفها مجرد تحسين مهارات المشاركين، بل تعزيز العلاقات والتأثيرات الدائمة داخل مجتمعاتهم.

من جانبه، قال مدير مركز التدريب والاستشارات في الجامعة الدكتور عمار عودة، إن المسابقة تميزت بتنوع المشاركين الذين وظفوا جهودهم ومهاراتهم لابتكار تصاميم وحلول فعّالة ومستدامة لمواجهة تحديات للقضية المجتمعية "الوعي البيئي وضمان الأمن المائي".

وبين، أن المسابقة تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين، وتوفير فرص لهم لإطلاق العنان لإبداعهم وتقديم حلول مبتكرة لأهم المشكلات التي تواجه العالم اليوم بطرق مبتكرة ومستدامة، وبناء الجسور بين الشباب وقطاع الصناعة.

وحضر حفل الاختتام، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس لتمكين الطلبة الدكتور عبد الغفور الصيدي، وعدد من عمداء الكليات، وأساتذة من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة

وفي نهاية الحفل كرمت رئيس الجامعة الفرق الفائزة وأعضاء لجنة التحكيم.

--(بترا)

أ ر/ف ق

16/03/2024 14:42:43