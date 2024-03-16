اختتام هاكاثون الوعي البيئي والأمن المائي في جامعة الأميرة سمية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا) أمين الرواشدة -اختُتِمت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا مسابقة هاكاثون "غيم فيست" بنسختها الاولى، تحت عنوان " الوعي البيئي والأمن المائي".
وحقق فريق جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا المركز الأول، في حين حصل على المركز الثاني فريق مشترك من جامعتي الهاشمية والزيتونة، أما المركز الثالث فكان لفريق جامعة البلقاء التطبيقية.
ونظم المسابقة علم الرسم الحاسوبي في كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة في الجامعة بالتعاون مع السفارة الأميركية في الأردن، وشارك فيها 14 جامعة والجمعية العلمية الملكية.
وقالت رئيس الجامعة، الدكتورة وجدان أبو الهيجاء، في حفل الاختتام، إن المسابقة تعكس روح التعاون والإبداع لدى طلبة الجامعات، الذين بذلوا جهودا كبيرة لتطوير ألعاب تمحورت قضايا ندرة المياه والحفاظ على البيئة.
وأشارت أبو الهيجاء إلى أن حضور الطالبات في هذه المسابقة كان قوياً، وهو ما تحرص عليه سمو الأميرة سمية بنت الحسن رئيس مجلس أمناء الجامعة، في مساعيها، لتعزيز دور المرأة في العلوم والتكنولوجيا كضرورة لتحقيق التقدم والابتكار باستمرار.
وبينت، أن مساهَمة قسم علم الرسم الحاسوبي القيمة كان له دور أساسي في توجيه المشاركين في بناء وتطوير اللعبة، والاستفادة من خبرات القسم المتميزة في هذا المجال.
بدورها، قالت المستشار الإعلامي والثقافي في السفارة الأميركية، ستيفاني ألتمان-وينانز، "نحتفل هذا العام بالذكرى الخامسة والسبعين للشراكة بين الولايات المتحدة والأردن، ملتزمين بالعمل لإيجاد حلول تحدي ندرة المياه، وتمويل تطوير مشاريع أنظمة المياه، وتشجيع الشباب على استخدام مهاراتهم لإحداث تغيير بيئي إيجابي ودائم".
وأشارت إلى أهمية بناء شراكات بين الشباب ومجتمعاتهم، وأن المسابقة لم يكن هدفها مجرد تحسين مهارات المشاركين، بل تعزيز العلاقات والتأثيرات الدائمة داخل مجتمعاتهم.
من جانبه، قال مدير مركز التدريب والاستشارات في الجامعة الدكتور عمار عودة، إن المسابقة تميزت بتنوع المشاركين الذين وظفوا جهودهم ومهاراتهم لابتكار تصاميم وحلول فعّالة ومستدامة لمواجهة تحديات للقضية المجتمعية "الوعي البيئي وضمان الأمن المائي".
وبين، أن المسابقة تهدف إلى تمكين الجيل القادم من المبتكرين، وتوفير فرص لهم لإطلاق العنان لإبداعهم وتقديم حلول مبتكرة لأهم المشكلات التي تواجه العالم اليوم بطرق مبتكرة ومستدامة، وبناء الجسور بين الشباب وقطاع الصناعة.
وحضر حفل الاختتام، نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية الدكتور بسام حمو، ومستشار الرئيس لتمكين الطلبة الدكتور عبد الغفور الصيدي، وعدد من عمداء الكليات، وأساتذة من كلية الملك الحسين لعلوم الحوسبة
وفي نهاية الحفل كرمت رئيس الجامعة الفرق الفائزة وأعضاء لجنة التحكيم.
--(بترا)
أ ر/ف ق
16/03/2024 14:42:43
MENAFN16032024000117011021ID1107985625
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.