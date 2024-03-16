3290طن خضار وفواكه وردت للسوق المركزي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 3290طنا، منها 2548طن خضار، و562طن فواكه، و 178طنا من الورقيات.

وبحسب نشرة السوق المركزي، وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق، وفقا لأدنى وأعلى سعر للكيلوغرام فقد تراوح سعر الباذنجان الأسود العجمي بين 40و 60، والبصل الناشف بين 25و35قرشا، والثوم 250قرشا و500قرش، والبطاطا بين 30و 45قرشا، والبندورة بين 7و 20قرشا، والجزر بين 30و 40قرشا، والخيار بين 40و 70قرشا، والزهرة بين 15و 25قرشا، والليمون بين 30و 40قرشا، والموز البلدي بين 50و 75قرشا.

--(بترا)

ر ح/ف ق

16/03/2024 13:59:28