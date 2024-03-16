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ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31553 شهيدا

3/16/2024 2:48:00 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 16 آذار (بترا)- قالت وزارة الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 63 شهيدا و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأشارت في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 162 على القطاع إنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان إلى 31553 شهيدا و 73546 إصابة منذ 17 أكتوبر الماضي.
--(بترا)
أ ش/ف ق
16/03/2024 13:55:47

MENAFN16032024000117011021ID1107985621

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