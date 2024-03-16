استدعاء بني عطية وأبو زريق لقائمة النشامى لمواجهة فريق الباكستان

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا)- قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا، استدعاء اللاعبين نور بني عطية ومحمد أبو زريق "شرارة"، إلى قائمة النشامى لمواجهتي باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.
ويأتي قرار الاستدعاء، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة الحارس عبدالله الزعبي واللاعب أنس العوضات، خلال تدريبات النشامى، ما يعني غيابهما عن مواجهتي باكستان.
ومن المنتظر أن يلتحق الحارس نور بني عطية واللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، بتدريبات المنتخب مساء اليوم السبت ، على أن يحتجب بني عطية عن مواجهة باكستان الأولى ليغادر أحمد جعيدي حارس مرمى المنتخب الوطني تحت سن 23، بدلا عنه ويرافق النشامى إلى إسلام أباد.
وحسب تعليمات البطولة يتم اعتماد القائمة الأولية للاعبين قبل 7 أيام من موعد اللقاء، حيث يصبح بني عطية متاحا أمام الجهاز الفني في المباراة الثانية يوم الثلاثاء 26 الحالي، فيما يعود أحمد جعيدي إلى قائمة المنتخب الوطني تحت سن 23 المشاركة ببطولة غرب آسيا بالسعودية.
وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان الثلاثاء المقبل على أن يلتقي أصحاب الأرض عند الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس 21 منه -بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
--(بترا)
خ خ/ف ق
16/03/2024 13:47:15
MENAFN16032024000117011021ID1107985620
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