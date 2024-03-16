استدعاء بني عطية وأبو زريق لقائمة النشامى لمواجهة فريق الباكستان

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتا، استدعاء اللاعبين نور بني عطية ومحمد أبو زريق "شرارة"، إلى قائمة النشامى لمواجهتي باكستان يومي 21 و26 الشهر الحالي، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.

ويأتي قرار الاستدعاء، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة الحارس عبدالله الزعبي واللاعب أنس العوضات، خلال تدريبات النشامى، ما يعني غيابهما عن مواجهتي باكستان.

ومن المنتظر أن يلتحق الحارس نور بني عطية واللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، بتدريبات المنتخب مساء اليوم السبت ، على أن يحتجب بني عطية عن مواجهة باكستان الأولى ليغادر أحمد جعيدي حارس مرمى المنتخب الوطني تحت سن 23، بدلا عنه ويرافق النشامى إلى إسلام أباد.

وحسب تعليمات البطولة يتم اعتماد القائمة الأولية للاعبين قبل 7 أيام من موعد اللقاء، حيث يصبح بني عطية متاحا أمام الجهاز الفني في المباراة الثانية يوم الثلاثاء 26 الحالي، فيما يعود أحمد جعيدي إلى قائمة المنتخب الوطني تحت سن 23 المشاركة ببطولة غرب آسيا بالسعودية.

وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان الثلاثاء المقبل على أن يلتقي أصحاب الأرض عند الساعة الثانية عشرة ظهر الخميس 21 منه -بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.

--(بترا)

خ خ/ف ق

16/03/2024 13:47:15