أمنية تتعاقد مع إريكسون لتحسين أداء شبكتها باستخدام الذكاء الاصطناعي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا)- أعلنت شركة أمنية، عن عقد تحالف استراتيجي مع شركة إريكسون، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير أداء الشبكة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.
وبحسب بيان لشركة أمنية اليوم السبت، يهدف هذا التحالف إلى تحسين جودة الخدمة لعملاء أمنية من خلال نشر حل البرمجيات المعرفية من إريكسون، الذي يتضمن وحدات متقدمة لتشخيص الأداء واختبار القيادة الافتراضية، لتحليل البيانات الضخمة من شبكة أمنية وتحديد المشكلات بشكل استباقي، ما يسمح باتخاذ خطوات فورية لتحسين الأداء.
وقال رئيس الدائرة التقنية في أمنية علاء إبراهيم،" يُعد هذا التحالف الاستراتيجي مع إريكسون خطوة مهمة في رحلتنا لتطوير شبكتنا وتحسين جودة الخدمة.
من جهته، قال نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في اريكسون شمال الشرق الأوسط، ومدير شركة إريكسون الأردن، كيفن ميرفي، إن الذكاء الاصطناعي يعد أداة قوية لتحويل عمليات الشبكة، ومن خلال حل البرمجيات المعرفية من إريكسون، لا نقوم فقط بحل تحديات اليوم بل نقوم أيضا بالتحسين بشكل استباقي للمستقبل.
--(بترا)
غ ح/ أ أ/ف ق
16/03/2024 13:31:59
MENAFN16032024000117011021ID1107985619
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