أمنية تتعاقد مع إريكسون لتحسين أداء شبكتها باستخدام الذكاء الاصطناعي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- أعلنت شركة أمنية، عن عقد تحالف استراتيجي مع شركة إريكسون، المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لتطوير أداء الشبكة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

وبحسب بيان لشركة أمنية اليوم السبت، يهدف هذا التحالف إلى تحسين جودة الخدمة لعملاء أمنية من خلال نشر حل البرمجيات المعرفية من إريكسون، الذي يتضمن وحدات متقدمة لتشخيص الأداء واختبار القيادة الافتراضية، لتحليل البيانات الضخمة من شبكة أمنية وتحديد المشكلات بشكل استباقي، ما يسمح باتخاذ خطوات فورية لتحسين الأداء.

وقال رئيس الدائرة التقنية في أمنية علاء إبراهيم،" يُعد هذا التحالف الاستراتيجي مع إريكسون خطوة مهمة في رحلتنا لتطوير شبكتنا وتحسين جودة الخدمة.

من جهته، قال نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في اريكسون شمال الشرق الأوسط، ومدير شركة إريكسون الأردن، كيفن ميرفي، إن الذكاء الاصطناعي يعد أداة قوية لتحويل عمليات الشبكة، ومن خلال حل البرمجيات المعرفية من إريكسون، لا نقوم فقط بحل تحديات اليوم بل نقوم أيضا بالتحسين بشكل استباقي للمستقبل.

--(بترا)

غ ح/ أ أ/ف ق

16/03/2024 13:31:59