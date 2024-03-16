Saturday, 16 March 2024 11:10 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تفريغ حمولة السفينة أوبن آرمز بالكامل في غزة

3/16/2024 2:47:57 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- أفرغت حمولة السفينة "أوبن آرمز" وهي الأولى التي تصل قطاع غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص بالكامل، وفق ما أكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي).
ووفقا لوكالة الأنباء القبرصية، قالت المنظمة الخيرية في بيان اليوم السبت، "أفرغت حمولة السفينة بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة".
ووصلت السفينة، أمس الجمعة، إلى غزة عبر ممر بحري قبالة سواحل القطاع الذي يشهد عدوانا لليوم الـ162 على التوالي، وتجر السفينة مركبة شحن حملت بـ 200 طن من الإمدادات الغذائية، وفقًا للجمعية الخيرية الإسبانية التي تديرها.
-- (بترا)
رصد/أغ/ أ أ
16/03/2024 12:59:16

MENAFN16032024000117011021ID1107985618

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث