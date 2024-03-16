تفريغ حمولة السفينة أوبن آرمز بالكامل في غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- أفرغت حمولة السفينة "أوبن آرمز" وهي الأولى التي تصل قطاع غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص بالكامل، وفق ما أكدت منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي).

ووفقا لوكالة الأنباء القبرصية، قالت المنظمة الخيرية في بيان اليوم السبت، "أفرغت حمولة السفينة بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة".

ووصلت السفينة، أمس الجمعة، إلى غزة عبر ممر بحري قبالة سواحل القطاع الذي يشهد عدوانا لليوم الـ162 على التوالي، وتجر السفينة مركبة شحن حملت بـ 200 طن من الإمدادات الغذائية، وفقًا للجمعية الخيرية الإسبانية التي تديرها.

-- (بترا)

رصد/أغ/ أ أ

16/03/2024 12:59:16