منتخب الكراتيه على موعد مع منصة التتويج بالدوري العالمي اليوم

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا) - بات لاعبا منتخب الكراتيه محمد الجعفري وعبدالله حماد على موعد مع الميداليات وصعود منصات التتويج اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي المقامة حاليا في مدينة انطاليا التركية.

وتأهل الجعفري أمس الجمعة، إلى نهائي الجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي في وزن 84 كغم ليضرب موعداً في النهائي اليوم مع اللاعب المصري يوسف بدوي.

كما تأهل لاعب المنتخب الوطني، عبدالله حماد إلى نزال الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم حيث سيلتقي اليوم، مع اللاعب الروماني جوجولوسي فلورين.

-- (بترا)

خ خ/أ أ/ب ط

16/03/2024 12:54:35