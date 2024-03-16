منتخب الكراتيه على موعد مع منصة التتويج بالدوري العالمي اليوم

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا) - بات لاعبا منتخب الكراتيه محمد الجعفري وعبدالله حماد على موعد مع الميداليات وصعود منصات التتويج اليوم السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري العالمي المقامة حاليا في مدينة انطاليا التركية.
وتأهل الجعفري أمس الجمعة، إلى نهائي الجولة الثانية من بطولة الدوري العالمي في وزن 84 كغم ليضرب موعداً في النهائي اليوم مع اللاعب المصري يوسف بدوي.
كما تأهل لاعب المنتخب الوطني، عبدالله حماد إلى نزال الميدالية البرونزية ضمن منافسات وزن تحت 60 كغم حيث سيلتقي اليوم، مع اللاعب الروماني جوجولوسي فلورين.
-- (بترا)
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16/03/2024 12:54:35
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