زين تواصل دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني 110

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمّان 16 آذار (بترا) - واصلت شركة زين الأردن للعام الـ17 على التوالي، تقديم دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني 110 وذلك ضمن الشراكة التي تجمعها مع مؤسسة نهر الأردن، لتعزيز الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال في الأردن.
وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، يشمل الدعم المقدم تزويد مقسم اتصالات عبر تقنية الميكروويف، لتوفير وسيلة اتصال دائمة عالية الجودة والكفاءة، بشكلٍ يضمن رفع القدرة الاستيعابية للمكالمات الواردة للرقم 110، حيث يتواصل المرشدون في المركز مع المتصل سواء كان طفلاً أو راشداً على الرقم 110، بما يضمن السرية والاستماع الفعال لتقديم المساعدة الاجتماعية والإرشاد والمعلومات بحسب الحاجة.
وذكر البيان ان الخط تعامل مع أكثر من 100 ألف حالة منذ إنشائه، ووفر خدمات دعم وإحالة مجانية لحماية الأطفال والأسر من جميع أشكال الإساءة، كما يشتمل دعم زين على المساهمة في تقديم خدمات التدريب للمرشدين التربويين العاملين في المقسم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات ومتابعتها.
وتقوم زين بموجب هذا التعاون بإطلاق العديد من الحملات التوعوية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام والإعلان، حول أهمية حماية الأسرة والطفولة وتوجيههم للتبليغ والتواصل مع الجهات المختصة للتعامل معهم وضمان حقوقهم وحمايتهم من خلال الاستجابة الفورية التي يقدّمها خط الأسرة والطفل المجاني 110.
-- (بترا)
غ ح/أ أ/ب ط
16/03/2024 12:52:27
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