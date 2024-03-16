زين تواصل دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني 110

MENAFN - Jordan News Agency)

عمّان 16 آذار (بترا) - واصلت شركة زين الأردن للعام الـ17 على التوالي، تقديم دعمها لخط الأسرة والطفل المجاني 110 وذلك ضمن الشراكة التي تجمعها مع مؤسسة نهر الأردن، لتعزيز الرعاية الاجتماعية وحماية الأطفال في الأردن.

وبحسب بيان للشركة اليوم السبت، يشمل الدعم المقدم تزويد مقسم اتصالات عبر تقنية الميكروويف، لتوفير وسيلة اتصال دائمة عالية الجودة والكفاءة، بشكلٍ يضمن رفع القدرة الاستيعابية للمكالمات الواردة للرقم 110، حيث يتواصل المرشدون في المركز مع المتصل سواء كان طفلاً أو راشداً على الرقم 110، بما يضمن السرية والاستماع الفعال لتقديم المساعدة الاجتماعية والإرشاد والمعلومات بحسب الحاجة.

وذكر البيان ان الخط تعامل مع أكثر من 100 ألف حالة منذ إنشائه، ووفر خدمات دعم وإحالة مجانية لحماية الأطفال والأسر من جميع أشكال الإساءة، كما يشتمل دعم زين على المساهمة في تقديم خدمات التدريب للمرشدين التربويين العاملين في المقسم لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من التعامل مع مختلف الحالات ومتابعتها.

وتقوم زين بموجب هذا التعاون بإطلاق العديد من الحملات التوعوية عبر صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي ومختلف وسائل الإعلام والإعلان، حول أهمية حماية الأسرة والطفولة وتوجيههم للتبليغ والتواصل مع الجهات المختصة للتعامل معهم وضمان حقوقهم وحمايتهم من خلال الاستجابة الفورية التي يقدّمها خط الأسرة والطفل المجاني 110.

-- (بترا)

غ ح/أ أ/ب ط

16/03/2024 12:52:27