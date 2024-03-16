لاعبة منتخب التايكواندو أبو الرب تتأهل إلى أولمبياد باريس

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا) - تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، راما أبو الرب، اليوم السبت، إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس العام الحالي، في إنجاز جديد للتايكواندو الأردنية.

وجاء تأهل راما أبو الرب إلى أولمبياد باريس خلال التصفية الآسيوية التي احتضنتها مدينة تايآن الصينية.

وتمكنت اللاعبة من التأهل بعد الفوز الأول ضمن منافسات وزن فوق 67 كغم على اللاعبة الهندية ماريا مارجريت في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0 قبل أن تحقق الفوز في الدور نصف النهائي على اللاعبة اللبنانية ورد سلمان بنتيجة 2-0 وتحسم تأهلها إلى الأولمبياد.

وبهذا التأهل تكون التايكواندو الأردنية وللمرة الأولى في تاريخها قد حققت تأهلا تاريخيا من خلال تأهل 4 لاعبين دفعة واحدة إلى نفس النسخة الأولمبية، حيث سبق وأن تأهل إلى أولمبياد باريس كل من جوليانا الصادق وزيد مصطفى وصالح الشرباتي.

-- (بترا)

خ خ/أ أ/ب ط

16/03/2024 12:14:25