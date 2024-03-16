لاعبة منتخب التايكواندو أبو الرب تتأهل إلى أولمبياد باريس

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 16 آذار (بترا) - تأهلت لاعبة المنتخب الوطني للتايكواندو، راما أبو الرب، اليوم السبت، إلى دورة الألعاب الأولمبية التي ستقام في العاصمة الفرنسية باريس العام الحالي، في إنجاز جديد للتايكواندو الأردنية.
وجاء تأهل راما أبو الرب إلى أولمبياد باريس خلال التصفية الآسيوية التي احتضنتها مدينة تايآن الصينية.
وتمكنت اللاعبة من التأهل بعد الفوز الأول ضمن منافسات وزن فوق 67 كغم على اللاعبة الهندية ماريا مارجريت في الدور ربع النهائي بنتيجة 2-0 قبل أن تحقق الفوز في الدور نصف النهائي على اللاعبة اللبنانية ورد سلمان بنتيجة 2-0 وتحسم تأهلها إلى الأولمبياد.
وبهذا التأهل تكون التايكواندو الأردنية وللمرة الأولى في تاريخها قد حققت تأهلا تاريخيا من خلال تأهل 4 لاعبين دفعة واحدة إلى نفس النسخة الأولمبية، حيث سبق وأن تأهل إلى أولمبياد باريس كل من جوليانا الصادق وزيد مصطفى وصالح الشرباتي.
-- (بترا)
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16/03/2024 12:14:25
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