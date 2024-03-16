الصين: باحثون يطورون عاملا جديدا للعلاج المناعي لسرطان القولون

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- طور باحثون صينيون، عاملاً جديداً للعلاج المناعي لسرطان القولون، وفقاً لنتائج دراسة نشرتها المجلة الأكاديمية الصينية "ايه سي إس نانو".

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت، قالت أستاذة علوم الحياة، لو تشون وان، من كُلْيَة علوم الحياة بجامعة تيانجين، إنه من خلال التجارِب على الحيوان تمكن العامل الجديد بنجاح من دخول الخلايا السرطانية وتعزيز وظيفة المستجيب للخلايا التائية لقتل الخلايا السرطانية وقمع نمو ورم القولون.

وأضافت لو، أن بإمكان العامل الجديد تعزيز القدرة المناعية ضد الورم كما يمنع نمو ورم القولون بدون أي تأثير كبير على الخلايا الطبيعية.

وأشارت الى أن سرطان القولون الذي يتسم بفترة كمون طويلة وارتفاع معدل الوفيات، يشكل تهديدا خطيرا على صحة الإنسان، حيث أن من بين العلاجات المختلفة يعتبر العلاج المناعي أحد أكثر اتجاهات العلاج الواعدة.

--(بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

16/03/2024 11:54:54