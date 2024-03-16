Saturday, 16 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


43.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

3/16/2024 2:47:49 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 43.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 41.60 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 50.60 و 38.80 دينار على التوالي.
وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 330 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 347 دينارا.
وقال علان في تصريح لــ(بترا)، إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية، لا زال "ضعيفا"، فيما العرض يسير بوتيرة منخفضة، وزاد بنسبة 25 بالمئة عما كان عليه بالأشهر الأخيرة بعدما ارتفعت الأسعار عالميا لأرقام تاريخية.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند سعر 2156 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن تعاملات الذهب شهدت نوعا من التذبذب خلال الأسبوع الماضي حيث تراوحت بين 2150 و 2180 دولارا للأونصة.
-- (بترا)
س ص/أ أ/ب ط
16/03/2024 11:18:38

MENAFN16032024000117011021ID1107985612

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث