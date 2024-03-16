43.4 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 16 آذار (بترا)- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 43.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 41.60 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 50.60 و 38.80 دينار على التوالي.

وبحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 330 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 347 دينارا.

وقال علان في تصريح لــ(بترا)، إن الطلب على الذهب بالسوق المحلية، لا زال "ضعيفا"، فيما العرض يسير بوتيرة منخفضة، وزاد بنسبة 25 بالمئة عما كان عليه بالأشهر الأخيرة بعدما ارتفعت الأسعار عالميا لأرقام تاريخية.

وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند سعر 2156 دولارا للأونصة الواحدة، مبينا أن تعاملات الذهب شهدت نوعا من التذبذب خلال الأسبوع الماضي حيث تراوحت بين 2150 و 2180 دولارا للأونصة.

-- (بترا)

س ص/أ أ/ب ط

16/03/2024 11:18:38