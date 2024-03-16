Saturday, 16 March 2024 11:09 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


استئناف المفاوضات يبعد شبح الإضراب في شركة السكك الحديد الألمانية

3/16/2024 2:45:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة السكك الحديد الألمانية «دويتشه بان» ونقابة سائقي القطارات أمس استئناف المفاوضات في شأن الرواتب بعد أشهر من الجمود الذي تسبب في موجة من الإضرابات.
وأشار الشريكان الاجتماعيان في بيانين إلى أن المحادثات تجري «ضمن لجان صغيرة وخلف أبواب مغلقة»، وتحدثا عن مفاوضات «مكثفة ولكن بناءة».
وأكد كل منهما أنه «واثق بالقدرة على إعلان نتيجة في الأسبوع المقبل».
وقررت نقابة سائقي القطارات الامتناع عن الإضراب خلال هذه الفترة.
ونفذت النقابة 6 إضرابات في الأشهر الأخيرة ما تسبب في اضطرابات كبيرة. ويعود الإضراب الأخير الذي استمر 24 ساعة إلى الثلاثاء.
بالإضافة إلى زيادة الرواتب، تطالب النقابة بخفض أسبوع العمل إلى 35 ساعة، مقارنة بـ 38 ساعة حاليا، بأجر كامل.
من جهتها، قالت «دويتشه بان» إنها اقترحت زيادات تصل إلى 13% من الأجور، فضلا عن إمكان خفض أسبوع العمل إلى 37 ساعة اعتبارا من عام 2026.
تحل النزاعات سلميا عادة بين أصحاب العمل وممثلي الموظفين في ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا، لكن الوضع تغير في الأشهر الأخيرة التي شهدت عدة إضرابات في أجواء اجتماعية أكثر توترا بسبب ارتفاع التضخم.

MENAFN16032024000130011022ID1107985585

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث