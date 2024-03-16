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دعوى في ڤنزويلا تهدد مشاركة تحالف المعارضة في الانتخابات الرئاسية

3/16/2024 2:45:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طلب سياسي ڤنزويلي متهم بالعمل لصالح النظام، من المحكمة العليا في البلاد منع مشاركة تحالف المعارضة الرئيسي في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 28 يوليو.
وقال لويس راتي، وهو رجل أعمال يقدم نفسه على أنه مناهض للتشافية (نسبة للرئيس الراحل هو تشافيز)، لكنه يعارض بشدة المعارضة التقليدية، إنه قدم دعوى إلى المحكمة العليا «لطلب إلغاء» ترشيح «منصة الوحدة الديموقراطية»، وهو تحالف معارض يضم حوالي 30 حزبا.
وكان التحالف اتهمه بأنه حاول تهديد انتخاباته التمهيدية.
وتأتي الخطوة في وقت يتعين على السلطة الانتخابية الڤنزويلية البت بأهلية الأحزاب لخوض الانتخابات.
وقال راتي في مقطع ڤيديو نشر على منصة «اكس» معلنا طعنه في شرعية الائتلاف إنه «ليس حزبا سياسيا. هذه الانتخابات يجب أن تكون متعددة (...) وكل تشكيل سياسي شرعي، وكل تشكيل سياسي مؤهل يجب أن يتمكن من تسمية مرشحيه المؤهلين».
ويخوض ائتلاف المعارضة سباقا مع الزمن لتسمية مرشح بدلا من ماريا كورينا ماتشادو التي فازت في الانتخابات التمهيدية في أكتوبر، لكن تم إقصاؤها من خوض السباق الرئاسي.
وقال راتي إنه سيرشح نفسه عن حزب «فينتي ڤنزويلا» (هيا ڤنزويلا) وهو حزب ماتشادو. وينظر إلى مانويل روزاليس، حاكم ولاية زوليا، والذي كان مرشحا للرئاسة في عام 2006، على أنه من البدائل المحتملين لماتشادو لجمع المعارضة، لكنه ليس أقرب حليف لها.

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