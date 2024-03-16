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فوغان غيثينغ أول زعيم أسود لدولة أوروبية في ويلز

3/16/2024 2:45:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن رئيس وزراء ويلز المقبل فوغان غيثينغ أنه «يتشرف» بأن يصبح أول زعيم أسود في أوروبا بعد انتخابه أمس على رأس حزب العمال في ويلز والذي يتولى السلطة منذ 25 عاما في كارديف.
ويخلف وزير الاقتصاد الحالي والمحامي السابق البالغ 50 عاما الأربعاء رئيس الحكومة المنتهية ولايته مارك دريكفورد (69 عاما)، الذي أعلن استقالته في ديسمبر بعد 5 سنوات من توليه منصبه.
وقال فوغان غيثينغ المولود في زامبيا من أب ويلزي وأم زامبية، إنه «يتشرف بأن يصبح أول زعيم أسود لدولة أوروبية»، وتحدث عن «صفحة» جديدة في تاريخ ويلز.
وأعرب كير ستارمر رئيس حزب العمال البريطاني والمرشح الأوفر حظا للانتخابات التشريعية المتوقعة بحلول يناير 2025 في المملكة المتحدة، عن «تهانيه الصادقة» لغيثينغ على موقع «اكس».
وقال ستارمر إن «تعيينه رئيسا لوزراء ويلز وأول زعيم أسود بريطاني سيكون لحظة تاريخية تظهر التقدم والقيم التي تتمتع بها ويلز الحديثة».
في ويلز، تعدّ الحكومة المحلية مسؤولة عن قضايا عديدة مثل الصحة والتعليم والنقل.
وتم اختيار فوغان غيثينغ زعيما جديدا لحزب العمال في ويلز خلال تصويت داخلي للحزب، فاز فيه بنسبة 51.7% من الأصوات في مواجهة وزير التعليم جيريمي مايلز.
وشارك أعضاء حزب العمال وأعضاء بعض النقابات التابعة له فقط في عملية التصويت، أي حوالي 100 ألف شخص من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 3 ملايين نسمة.
وأثر تحقيق عرضته شبكة «بي بي سي» على حملة غيثينغ، إذ كشف أنه حصل مؤخرا على 200 ألف جنيه استرليني (234 ألف يورو) على شكل تبرعات من شركة «أتلانتيك ريسايكلينك»، الملاحقة قضائيا بتهمة ارتكاب مخالفات بيئية.
وفي العام 2016، طلب غيثينغ من وكالة البيئة الحكومية تخفيف القيود المفروضة على الشركة.
ونفى غيثينغ أي صلة له بهذا الملف، مؤكدا أن التبرعات تتماشى مع قواعد الجمعية الوطنية في ويلز.

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