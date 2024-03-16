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معسكر المعارضة في السنغال يخرج أقوى من صراعه مع السلطة

3/16/2024 2:45:42 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) خرج المعارضان السنغاليان المناهضان للنظام، عثمان سونكو والمرشح الرئاسي باسيرو ديوماي فاي، أقوى من مواجهتهما مع السلطة التي دامت ثلاث سنوات، وفق ما يرى محللون ومراقبون بعد الإفراج عنهما من السجن.
ويرحب الجميع بتسوية الصراع السياسي القضائي الذي جعل البلاد في حالة من الترقب لمدة 3 سنوات، والإفراج عن أحد المرشحين الأوفر حظا للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 مارس، بعد واحدة من أخطر الأزمات التي مرت بها السنغال منذ استقلالها بسبب تأجيل الانتخابات.
ويرى الخبير السياسي موريس ديون أننا «نشهد نقطة تحول حاسمة»، معتبرا أن إطلاق سراح الرجلين قبل 10 أيام من الانتخابات، يعزز من دون شك المعارضة المناهضة للنظام.
ويؤكد ديون أن الرئيس ماكي سال سعى إلى «تقليص المعارضة إلى أضيق حدود» وهو ما عاد عليه بـ «نتائج عكسية» لأن «السنغاليين لديهم ثقافة ديموقراطية قوية» وقد أثبتت المؤسسات قدرتها على الصمود.
ويضيف الخبير «في السنغال، يتمتع السياسيون الذين عانوا الكثير من الظلم بشعبية كبيرة»، وهي ميزة قد تغير نتيجة الانتخابات.
ينوه الأستاذ والباحث في العلوم السياسية في جامعة سان لوي الحسن بيي بـ «سعة الحيلة» و«القدرة على الصمود السياسي» لمعسكر سونكو الذي تمكن من «تنويع الخيارات» لتقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.
منذ عام 2021، يلاحق عثمان سونكو في العديد من القضايا التي طالما ندد بها باعتبارها مؤامرات دبرتها السلطة لإقصائه من السباق الانتخابي.
وأثارت محاكماته اضطرابات خلفت عشرات القتلى وفرض قيود على الحريات واعتقال المئات من داعميه.
وأوقف في يوليو 2023 بتهمة «الدعوة إلى العصيان»، ورفض المجلس الدستوري ترشيحه للرئاسة في يناير. دعم إثر ذلك ترشيح عضده الأيمن باسيرو ديوماي فاي الموقوف منذ أبريل 2023 بتهمة «ازدراء القضاء».
وأفرج عن الرجلين من السجن مساء الخميس بفضل قانون عفو مثير للجدل اقترحه ماكي سال من أجل «استرضاء» و«مصالحة» السنغاليين. واحتفل الآلاف من سكان داكار بحريتهما.
ويقول مؤسس مركز الأبحاث الغرب إفريقي «واثي» جيل يابي «لقد خرجا في منتصف الحملة الانتخابية وهذا يقويهما»، وخصوصا أن باسيرو ديوماي فاي «خرج من دون إدانة».
أما بالنسبة لعثمان سونكو، فإن إطلاق سراحه في ظل هذه الظروف «يشير إلى أن إدانته (في قضية أخلاقية وبتهمة التشهير) كانت نتيجة نوع من الملاحقة السياسية»، وفق يابي.
يعتقد الباحث أن سونكو، القادر على تعبئة حشود ضخمة ويحظى بشعبية كبيرة بين شباب المدن، سيكون قادرا على التأثير على الحملة.
كما سيتمكن فاي من استعادة وقت البث الذي حرم منه على شاشة التلفزيون الوطني.
رغم أنه أقل شعبية من سونكو، يعتبر فاي أحد المرشحين الأوفر حظا في الانتخابات الرئاسية التي تعد الأكثر انفتاحا منذ استقلال السنغال عام 1960.
من جهته، يرى المدير التنفيذي لمنظمة العفو الدولية في السنغال سيدي غاساما أن «الإفراج سيساعد على تنقية الجو السياسي» وينبغي أن «يسمح بالتوجه نحو الانتخابات بطريقة أكثر هدوءا».
ويعتقد غاساما أن «ميزانية الدفاع والأمن تم تضخيمها فقط لشن حرب على باستيف (حزب سونكو وفاي المنحل)، وكلفتنا هذه الحرب خسائر في الأرواح»، وتقييد الحريات وأضرارا اقتصادية كبيرة، منددا بهذا «الهدر الكبير جدا».
يؤكد عضو الائتلاف المدني «فلنحافظ على انتخاباتنا» اليمان كين لوكالة فرانس برس «ما شهدناه، عشرات القتلى، نشوء الكراهية بين السنغاليين، الصدمات.. لا يمكننا التظاهر بأنه لم يحدث».

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