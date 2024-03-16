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هايتي تنتظر قادة جددا والوضع متفجر في بورت أو برنس

3/16/2024 2:45:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يبقى الوضع «متفجرا» في بورت أو برنس عاصمة هايتي بحسب الأمم المتحدة، في وقت ينتظر فيه المواطنون الهايتيون تعيين سلطات انتقالية بعد استقالة رئيس الوزراء، في ظل أمل حذر في أن تتمكن البلاد التي دمرتها العصابات من استعادة الاستقرار.
وبعد أيام قليلة من الهدوء النسبي، سجلت أعمال عنف في العاصمة التي يخضع 80% منها لسيطرة العصابات المسلحة. وأقام السكان حواجز على طريقين رئيسيين في وسط المدينة، في محاولة لحماية أنفسهم من هجمات العصابات وأيضا للاحتجاج.
وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إن الوضع في بورت أو برنس «متفجر ومتوتر».
من جهة أخرى، ينتقد بعض السكان إمكانية إنشاء مجلس رئاسي انتقالي، بدعم من المجموعة الكاريبية (كاريكوم) والأمم المتحدة والولايات المتحدة.
وقال فرانسوا نولن لوكالة فرانس برس «أنا في الشارع الآن وغاضب للغاية»، مضيفا أن «الأميركيين يفرضون علينا شروطا معينة لإدارة البلاد. وهذا ليس طبيعيا، دستور بلادنا ينص على كيفية تنظيم أمورنا».
أما جيسولا التي تفضل عدم الكشف عن اسمها الكامل، فأكدت أن «ليس للبيض الحق في التدخل في شؤوننا»، مضيفة أنهم «بدلا من أن يجعلوا الأمور أفضل، سيجعلونها أسوأ».
وكانت البلاد شهدت تدخلا عسكريا أميركيا في العام 1915، كما عانت كثيرا من وباء الكوليرا بين العامين 2010 و2019، الذي دخل البلاد عبر عناصر من قوات حفظ السلام.
ومدد حظر التجول ليلا حتى اليوم في المقاطعة الغربية، بما في ذلك بور أو برنس، وفقا لمكتب رئيس الوزراء الذي يتولى تصريف الأعمال.
وقال ايدنر بيتي وهو أحد سكان بور أو برنس، «هناك الكثير من الفارين من السجن في الشوارع. الوضع يزداد سوءا»، معتبرا أن «قرار الحكومة إعلان حال الطوارئ في هايتي مع حظر التجول جدير بالثناء، ولكن يجب ألا يكون الحال كذلك».
بدورها، عبرت الجمعية الطبية الهايتية عن «خوفها» من «الإغلاق القسري للمستشفيات» ومن «أعمال العنف الجسدي ضد العاملين في مجال الرعاية الصحية».
وكان رئيس الوزراء أرييل هنري الذي اتسمت ولايته بتزايد سطوة العصابات المسلحة، أعلن مساء الاثنين الماضي استقالته على أن يتولى تسيير الأعمال إلى حين تعيين مجلس رئاسي انتقالي.
واتخذ قرار تشكيل المجلس الرئاسي خلال اجتماع طارئ في جامايكا بمشاركة ممثلين عن هايتي والمجموعة الكاريبية (كاريكوم) والأمم المتحدة ودول عدة أبرزها الولايات المتحدة وفرنسا.
وأفادت مصادر عدة وكالة فرانس برس بأن عددا من القوى السياسية قدمت أسماء ممثلها إلى «كاريكوم» من أجل تشكيل المجلس العسكري.
وفي البداية، لم يتمكن أعضاء ائتلاف «21 ديسمبر» الذي ينتمي إليه أرييل هنري، من الاتفاق على ممثل واحد بينما اقترحوا ثلاثة أسماء.
غير أن مصادر أفادت بأنهم يجرون محادثات من أجل التوصل إلى مرشح توافقي.
وسيتكون المجلس الرئاسي من سبعة أعضاء يمثلون القوى السياسية الرئيسية في هايتي والقطاع الخاص. وسيختار رئيسا مؤقتا للوزراء كما سيعين حكومة «شاملة».
وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن ثقته بأن المجلس يمكن أن يرى النور «في الأيام المقبلة».
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه «يريد من جميع الجهات الفاعلة في هايتي أن تضع خلافاتها جانبا» للمضي قدما في إنشاء سلطات مؤقتة، وفقا للمتحدث باسمه ستيفان دوجاريك.
وسيتم استبعاد الأشخاص الذين وجهت إليهم المحاكم اتهامات أو أدينوا بأحكام معينة، أو الذين يخضعون لعقوبات الأمم المتحدة، والأشخاص الذين يعتزمون خوض الانتخابات المقبلة في هايتي و/أو يعارضون قرار الأمم المتحدة بشأن نشر بعثة متعددة الجنسيات للدعم الأمني.

MENAFN16032024000130011022ID1107985581

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