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مرشدة عظمى المقام المرفوع لابنة زعيم كوريا الشمالية

3/16/2024 2:45:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وصفت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أمس ابنة الزعيم كيم جونغ أون المراهقة بـ «مرشدة عظمى»، وهو مصطلح أكد محللون أنه مخصص عادة لكبار القادة، ويؤشر إلى أنها قد تخلف والدها في المستقبل.
وفي النسختين الإنجليزية والكورية من تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية عن زيارة قام بها كيم وابنته إلى مزرعة، استخدمت صيغة المثنى لهذا التعبير التكريمي، ليبدو أنه ينطبق على كليهما.
وقالت الوكالة أمس في تقرير مرفق بصورة لكيم وابنته «قام المرشدان العظميان، برفقة كوادر من الحزب والحكومة والجيش، بجولة في المزرعة».
وقال محللون إن هذه المرة الأولى التي يصف فيها الإعلام الرسمي الكوري الشمالي ابنة كيم بهذه الطريقة. ولم يسبق أن ذكر اسمها في وسائل الإعلام في بيونغ يانغ، ولكن الاستخبارات الكورية الجنوبية عرفتها باسم جو آي.
وقال يانغ مو جين رئيس جامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول لوكالة فرانس برس إن «هذه هي المرة الأولى التي تتم فيها ترقية كيم جو آي إلى رتبة» زعيم.
وقال تشيونغ سيونغ تشانغ مدير مركز استراتيجية شبه الجزيرة الكورية في معهد سيجونغ، إن المصطلح الكوري الشمالي «هيانغدو» الذي يعني المرشد، مخصص فقط لـ«كبار القادة أو الخلفاء» في النظام.
وأضاف تشيونغ أن «رفع مستوى كيم جو آي إلى هذا المقام يشير بقوة إلى أنها ستخلف كيم جونغ أون كزعيمة مقبلة لكوريا الشمالية».
كيم جونغ أون، حفيد القائد المؤسس لكوريا الشمالية كيم إيل سونغ والذي ينتمي إلى الجيل الثالث من عائلة كيم التي تقود البلاد، تزوج من ري سول جو في العام 2009، وفقا لوكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية.
وفي العام 2022، تم تقديم جو آي للمرة الأولى إلى العالم عبر الإعلام الحكومي في بيونغ يانغ، عندما رافقت والدها لحضور إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات.
وشوهدت منذ ذلك الحين في العديد من المناسبات الرسمية بجانب والدها، بما في ذلك تدريبات وعرض عسكري وزيارة مصنع أسلحة ومزرعة دجاج.
من جهة اخرى، أشرف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون على تدريبات لوحدات عسكرية مظلية الهدف منها إظهار قدرة قواته على احتلال «منطقة معادية بضربة واحدة»، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي في بيونغ يانغ أمس.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن كيم أشرف على تدريبات هدفت إلى «التحقق من مدى جاهزية المظليين للتعبئة في أي بيئة عملياتية في ظل ظروف غير متوقعة في زمن الحرب» وتقييم قدراتهم.
ونقلت الوكالة عن الزعيم الكوري الشمالي تشديده على أهمية «تطبيق أساليب تدريب واقعية وعلمية» من أجل «تحقيق أقصى قدر من الفاعلية القتالية في ساحات الوغى، كما تتطلب ذلك الحرب الحديثة».
وأضافت أن كيم كان «راضيا جدا» عندما نجحت قواته المجوقلة في أن «تحتل بضربة واحدة الأهداف العسكرية الرئيسية للعدو».
وبحسب الوكالة فإن القوات برهنت عن «قدرتها القتالية التامة لاحتلال منطقة العدو بضربة واحدة بمجرد تلقيها الأمر بذلك».
وأظهرت صور نشرتها صحيفة رودونغ سينمون الرسمية الكورية الشمالية ابنته جو أي تتابع التدريبات بمنظار إلى جانب والدها ومسؤولين عسكريين كبار.
وتظهر صور أخرى تموضع قوات فيما عشرات المظليين يهبطون في الخلفية.

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