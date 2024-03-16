الانتخابات الروسية تختتم أيامها الثلاثة اليوم

MENAFN - Al-Anbaa) تختتم الانتخابات الرئاسية الروسية ايامها الثلاثة اليوم، حيث دعي نحو 112 مليون روسي في الداخل ونحو مليونين في الخارج، لاختيار رئيسهم من بين أربعة مرشحين وهم: الرئيس فلاديمير بوتين وهو الأوفر حظا، ومرشح «الحزب الليبرالي الديموقراطي الروسي» ليونيد سلوتسكي، ومرشح «الحزب الشيوعي الروسي» نيكولاي خاريتونوف، ومرشح «حزب الناس الجدد» فلاديسلاف دافانكوف.

واستؤنفت عمليات الاقتراع في اليوم الثاني أمس، فيما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية أن نسبة المشاركة الإجمالية في البلاد للانتخابات الرئاسية في اليوم الأول بلغت 36.09%.

وكان الرئيس بوتين دعا في كلمة خاصة مواطنيه إلى اثبات وطنيتهم والمشاركة بهذه الانتخابات، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات.

وفي اليوم الأول من الاقتراع أوقفت السلطات الروسية 13 شخصا على الأقل بتهمة قيامهم بأعمال تخريب أو إضرام النيران في مراكز اقتراع، وفق ما أعلنت.

وتطرقت منظمة «أو في دي-إنفو» غير الحكومية إلى عمليات احتيال محتملة عبر الهاتف، وهي شائعة في روسيا، تنطوي على تقديم مكافآت مالية. وقالت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا إن هؤلاء الأشخاص ارتكبوا فعلتهم من أجل المال الذي وعدهم به «أوغاد من الخارج».

وفي سانت بطرسبرغ، ألقت شابة بزجاجة مولوتوف أمام مدخل مركز اقتراع في إحدى المدارس، من دون أن تسفر الحادثة عن سقوط ضحايا، وفق مسؤول محلي.

وذكرت وسيلة الإعلام المحلية «فونتانكا» أنه تم توقيف الشابة. وفي موسكو، أوقفت شابة إثر «إضرام النيران» في أحد العوازل، وفق ما أفادت وكالة «ريا نوفوستي» الإخبارية. وأظهر مقطع فيديو نشر على وسيلة الإعلام «بازا» تصاعد نيران قبل إخمادها.