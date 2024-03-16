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كابوس غزة مستمر ومخاوف من تنفيذ نتنياهو تهديده بالهجوم على رفح

3/16/2024 2:45:41 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) جدد الجيش الاسرائيلي قصفه المكثف وغاراته على قطاع غزة من شماله إلى جنوبه في سادس أيام رمضان، في وقت أفرغت حمولة السفينة «أوبن آرمز»، وهي الأولى التي تصل غزة عن طريق الممر البحري الجديد من قبرص بالكامل، وفق ما أكدت منظمة «وورلد سنترال كيتشن» (المطبخ المركزي العالمي) أمس.
وقالت المنظمة الخيرية التي تقف وراء المشروع، في بيان إن حمولة السفينة المؤلفة من 200 طن من الأغذية «أفرغت بالكامل ويجري تجهيز المساعدات لتوزيعها في غزة» بعد تحميلها على شاحنات.
وفيما تحذر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة في قطاع غزة المحاصر الذي يضم 2.4 مليون نسمة شرد معظمهم جراء الحرب والدمار، فإن نحو 300 ألف من السكان الذين لم ينزحوا من مناطق الشمال هم الأكثر معاناة من الجوع ونقص الماء وسوء التغذية.
وأضافت المنظمة أنها تقوم بإعداد سفينة ثانية تحمل 240 طنا من المساعدات الغذائية للإبحار إلى غزة من ميناء لارنكا القبرصي، تشمل المعلبات والحبوب والأرز والزيت والملح، إضافة إلى «120 كيلوغراما من التمور الطازجة».
وقالت إنه لا يمكنها إعطاء «معلومات بشأن الموعد الذي سيتمكن فيه قاربنا الثاني وسفينة الطاقم» من الإبحار.
وأوضحت أنها أطلقت اسم «عملية سفينة» على عمليتها التي تنفذها مع الإمارات العربية المتحدة ومنظمة «أوبن آرمز»، بدعم من حكومة قبرص.
وقالت المنظمة إنها تدعو منذ أكتوبر إلى «توفير مزيد من نقاط الوصول إلى غزة أمام المساعدات الإنسانية».
سوء التغذية
وفي حين حذرت الأمم المتحدة مرارا من أن المساعدات التي تنقل بحرا أو تلك التي تلقى من الجو لا تشكل قطرة من حاجات القطاع، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن سوء التغذية ينتشر بسرعة بين الأطفال ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة، والمجاعة تلوح في الأفق. وأضافت أن طفلا من كل 3 أطفال دون السنتين في شمال غزة يعاني من سوء التغذية.
من جهته، أكد مسؤول في الأمم المتحدة أن «الأطباء ما عادوا يرون المواليد بالحجم الطبيعي» في غزة، لافتا إلى أن 180 امرأة يلدن يوميا في القطاع المدمر فيما يعانين من الجوع والتجفاف.
وقال دومينيك ألن مسؤول الأراضي الفلسطينية في صندوق الأمم المتحدة للسكان في مؤتمر صحافي عبر الفيديو من القدس «شخصيا، غادرت غزة هذا الأسبوع وقد انتابني الخوف على مليون امرأة وفتاة، على 650 ألفا (من الإناث) في سن الإنجاب، خصوصا على 180 امرأة يلدن كل يوم».
وتمكن آلن من زيارة مستشفيات لا تزال تقدم خدمات لرعاية الأمهات في شمال قطاع غزة. ونقل عن الأطباء هناك «أنهم ما عادوا يرون المواليد بالحجم الطبيعي، على العكس، وفي شكل مأسوي، فإنهم يرون عددا أكبر من المواليد الذي يقضون بعيد ولادتهم»، متحدثا عن نساء حوامل «أرهقهن الخوف والنزوح مرارا والجوع» والتجفاف.
وتابع ألن «حري بالأمهات أن يحضن اطفالهن بين أذرعهن، وليس في أكياس الجثث».
وقال ايضا «إنه كابوس أكبر من أزمة إنسانية. إنها أزمة للانسانية. (الواقع) أسوأ مما استطيع وصفه، مما تظهره الصور، مما يمكنكم تصوره».
تدمير منزل عائلة
ميدانياً، قتل 36 فلسطينيا على الأقل في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في مخيم النصيرات للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة، وفق مصادر فلسطينية وشهود عيان.
ونقلت وكالة (شينخوا) عن شهود عيان بأن الطيران الإسرائيلي استهدف بعدد من الصواريخ منزلا لعائلة الطباطيبي غرب مخيم النصيرات، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بالمنازل المجاورة.
وقالت مصادر طبية إن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 36 شخصا، بينهم أطفال ونساء حوامل جرى نقلهم جميعا إلى المستشفيات.
من جهته، أدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ما وصفها بـ«جريمة قتل مكتملة الأركان ترسخ الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء».
وحمل المكتب في بيان الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي وإسرائيل «المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم والمجازر بحق المدنيين العزل، ونحملهم مـسـؤولـيـة تـداعـيـات وانعكاسات جرائم الحرب».
هذا، وتتصاعد المخاوف من عملية عسكرية اسرائيلية كبيرة في رفح التي أصبحت الملاذ لمئات آلاف الفارين بعد أن صادق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطط للقيام بعملية عسكرية هناك.
وقال نتنياهو إن إسرائيل «عازمة على إنهاء المهمة في رفح بعد إجلاء المدنيين».
لكنه أعلن انه ارسل وفدا إلى قطر للتفاوض بشأن الهدنة، وذلك بعد ان أعلنت حركة حماس أنها قدمت للوسطاء تصورا يرتكز على وقف العدوان، وتقديم الإغاثة وعودة النازحين وانسحاب الاحتلال. في حين أكدت إسرائيل أنها تدرس رد الحركة، وأن فريقا إسرائيليا سيتوجه إلى الدوحة لمواصلة المفاوضات.
في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر فلسطينية، أن اجتماعا نادرا عقد الأسبوع الماضي بين قيادات من حركة حماس والمتمردين الحوثيين اليمنيين لمناقشة «آليات تنسيق أعمال المقاومة» ضد إسرائيل.

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