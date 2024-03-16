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وزير الشؤون يبحث مع أمين مجلس شؤون الأسرة السعودي تعزيز الشراكة الثنائية

3/16/2024 2:43:07 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بحث وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود مع الأمين العام لمجلس شؤون الأسرة السعودي ميمونة آل خليل سبل تعزيز الشراكة الثنائية في إطار حماية الأسرة والحفاظ على كيانها واستدامتها.
جاء ذلك في لقاء عقده الوزير السعود مع آل خليل التي ترأس الوفد السعودي الرسمي المشارك في اجتماعات الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة، وذلك في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وتناول الجانبان أيضا الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالمرأة مثل تحقيق أفضل التجارب في التوازن بين العمل والمسؤوليات الأسرية للمرأة والرجل، وسبل تطوير التعاون المشترك في إطار تعزيز مكانة المرأة الخليجية وتوحيد الجهود.

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