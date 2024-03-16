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((الإصلاح الاجتماعي)) استقبلت المهنئين بشهر رمضان

3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمد راتب
أقامت جمعية الإصلاح الاجتماعي حفل استقبال للمهنئين بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، حضره ديبلوماسيون ونواب سابقون، إضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة وأعضاء مجلس الإدارة.
وهنأ رئيس مجلس إدارة جمعية الإصلاح الاجتماعي د.خالد المذكور صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح والكويت حكومة وشعبا، بقدوم شهر رمضان، راجين من الله أن تنعم الكويت بالأمن والأمان.
وقال د.المذكور «شهر رمضان المبارك هو للتقرب لله سبحانه وتعالى، ومن أوجه التقرب التواد والتراحم والتلاحم والمسامحة والتجمع بين الإخوة بأمان وسلام».
وأوضح خلال حفل الاستقبال ان الجمعية حريصة على هذا العرف الذي يكون في دواوين الكويت على مدار العام، لكنها في رمضان تأخذ طابعا خاصا إيمانيا، سائلا المولى عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان بهذا الشهر الكريم، وأن يجعل لنا من أمرنا رشدا.
وأشار د.المذكور إلى أن كثافة الحضور والمهنئين دليل على أن جمعية الإصلاح الاجتماعي «على تواصل دائم مع الناس وترتبط ارتباطا وثيقا بالمجتمع الكويتي».
كما تقدم بالشكر والامتنان لكل من ساهم في هذا الإنجاز، سائلا الله عز وجل السداد والتوفيق للجميع في ظل قيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
وختم قائلا «لا يفوتنا في هذه الأوقات المباركة أن نتضرع إلى المولى عز وجل أن يفرج عن إخواننا في غزة وأن يدحر عدوهم المعتدي وأن يلبسنا لباس الأمن والإيمان إنه سميع مجيب».
من جانبه، قال رئيس الحركة الدستورية الإسلامية السابق د.ناصر الصانع، في تصريح لـ «الأنباء»: قلوبنا جميعا في فلسطين ومع أهلنا في غزة، التي نسأل الله سبحانه أن يفرج الكرب عن أهلها، وأن ينصر المقاومة فيها وأن يندحر الاحتلال.
وتابع د.الصانع إن الله تفضل علينا بمثل هذه اللقاءات التي تحفها أجواء من التواصل الاجتماعي التي يشهد بها زوار الكويت والبعثات الديبلوماسية المقيمة على أرضها، لافتا إلى أن كل لقاءات جمعية الإصلاح هي لقاءات عامرة، يلتئم فيها الناس من كل المناطق ومن كل الأجناس ومن كل الجنسيات.
أما النائب السابق أسامة الشاهين فهنأ في تصريح لـ «الأنباء» صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، وعموم الشعب الكويتي والمقيمين على هذه الأرض الطيبة بحلول الشهر الفضيل، جعله الله شهر خير وطمأنينة وسلام، مؤكدا «أننا لا ننسى في هذه المناسبة إخواننا وأعني بهم جرحنا النازف في فلسطين المحتلة والعدوان الصهيوني على قطاع غزة وعلى كل أنحاء فلسطين المسلمة، وهذا الأمر يتطلب منا جهودا كل بحسب مكانه وموضعه، فلنقدم لأنفسنا ولنقدم لإخواننا خيرا في شهر الخير، وبإذن الله لا ينقضي هذا الشهر إلا وقد انقضت أحزانهم بعون الله سبحانه وتعالى».
وتوجه الشاهين بالشكر إلى جمعية الإصلاح الاجتماعي «رائدة العمل الإسلامي في بلدنا الحبيب على إقامة مثل هذه المحافل الاجتماعية دوريا، والتي نحرص على الحضور فيها لنرى مشايخنا الفضلاء وإخواننا الأعزاء من مختلف أطياف المجتمع الكويتي يلتقون كما عادة أهل الديرة في الأتراح والأفراح، حيث دائما نلتقي ونجتمع ويواسي بعضنا بعضا ويهنئ بعضنا البعض الآخر، وحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه».
بدوره، قال عضو مجلس الأمة السابق د.وليد الطبطائي في تصريح لـ «الأنباء»: لقد سعدنا بالتواجد في جمعية الإصلاح الاجتماعي لحضور مباركة شهر رمضان المبارك، وهي مناسبة نلتقي من خلالها مع رواد العمل الإسلامي والدعوي في الكويت، لافتا إلى أن «الإصلاح» مؤسسة رائدة مضى عليها 70 سنة تقريبا وهي نشيطة في العمل الاجتماعي والخيري والدعوي والإسلامي.
أما عضو مجلس الأمة د.حمد المطر فأكد أنه حريص على حضور استقبال غبقة جمعية الإصلاح الاجتماعي كعادتها السنوية، لافتا إلى أن جمعية الإصلاح تمثل كمكون إحدى المؤسسات الخيرية للمجتمع المدني التي دأبت على اللقاء في هذا الشهر الفضيل شهر القرآن وشهر الطاعة وشهر العبادة، وهذه المناسبة اعتدنا أن نتشرف بحضورها مع إخواننا المواطنين من كل الشرائح والمكونات المجتمعية في الكويت، حيث يميزنا هذا التوافق الاجتماعي والتراحم والتواصل، ونسأل الله عز وجل في هذا الشهر الكريم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يحفظ الكويت وشعبها وأميرها من كل سوء ومن كل شر، وأن يديم علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأن يجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء رغدا وسائر بلاد المسلمين.
وأضاف د.المطر: لا يسعني حقيقة في هذه المناسبة، وفي هذا الشهر الكريم، إلا أن أدعو الله عز وجل لإخواننا المجاهدين المرابطين في غزة وأن يحقن دماءهم ويثبت أقدامهم وينصرنا وينصرهم على عدونا وعدوهم.

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