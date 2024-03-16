ثامر الجابر: غرس قيم التفاني والعمل الجاد والشعور بالمسؤولية لدى الطلبة

الدغيم: المبادرات الطلابية تعطي صورة إيجابية عن الطالب الكويتي وقدراته ومهاراته

أكد سفيرنا لدى مملكة البحرين الشيخ ثامر الجابر حرص سفارة الكويت على دعم أنشطة الطلبة الكويتيين الدارسين في البحرين ومبادراتهم التي تبرز الوجه الحضاري لبلدنا العزيز.جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير الشيخ ثامر الجابر لـ «كونا» تعليقا على إطلاق مجموعة من طلبة الطب الكويتيين في جامعة الخليج العربي بالبحرين حملة توعوية بعنوان «حافظ على بصرك» في أحد المراكز التجارية بالمنامة يوم الخميس، والتي تنتهي الجمعة برعاية المكتب الثقافي الكويتي في البحرين.وأضاف الشيخ ثامر أن إطلاق الطلبة الكويتيين الحملة يعكس رقي الفكر والثقافة الإنسانية وما جبل عليه أهل الكويت منذ القدم من حب للخير والبذل والعطاء. وأشاد بجهود الطلبة في هذه المبادرة وحرصهم على استثمار وقتهم بالأعمال التطوعية لاسيما خلال هذا الشهر المبارك، مؤكدا أهميتها في تطوير مهاراتهم الشخصية وغرس قيم التفاني والعمل الجاد والشعور بالمسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين.وأوضح أن الطلبة والطالبات الدارسين في البحرين يؤكدون كل يوم أنهم خير سفراء في تمثيل بلادهم على أكمل وجه، وأنهم عماد المستقبل لبلدنا الغالية.وأعرب عن شكره لرئيس جامعة الخليج العربي د.سعد آل فهيد ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في البحرين د.محمد الدغيم واستشاري طب العيون الشيخ د.سعد آل خليفة على تنظيم هذه الفعالية ودعمها والمشاركة فيها.من جانبه، أكد د.الدغيم في تصريح مماثل لـ «كونا» حرص المكتب على دعمه غير المحدود لهذه المبادرات الطلابية التي تعطي صورة إيجابية عن الطالب الكويتي وقدراته ومهاراته في تخصصه.وشدد على اهتمام المكتب بجميع الجهود التي تسهم في خدمة المجتمع وتثقيفه ودعمه المتواصل لها، مشيدا بالمستوى المتميز الذي قدمه أبناء الكويت خلال هذه الفعالية.وأعرب عن شكره للسفير الشيخ ثامر الجابر، على الاهتمام والمتابعة الدائمة لكل نشاط طلابي كويتي.