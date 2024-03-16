((الأشغال)): 140 ألف دينار لشراء رخص ((الأوراكل))

((الأشغال)): 140 ألف دينار لشراء رخص ((الأوراكل))
التاريخ
3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) عاطف رمضان
علمت «الأنباء» ان وزارة الاشغال العامة وقعت عقد مناقصة شراء رخص الاوراكل وصيانة اجهزة الخوادم اللازمة لها وتقديم الدعم الفني مع احدى الشركات المتخصصة بقيمة 140 الف دينار تقريبا.
واضافت المصادر ان مدة تنفيذ العقد 730 يوما، مشيرة إلى ان الهدف من العقد شراء وصيانة تراخيص الانظمة.
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