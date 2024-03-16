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ديوان الجارالله الخرافي يستقبل المهنئين برمضان غداً الإثنين

3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يستقبل ديوان الجارالله الخرافي المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك يوم غد الاثنين 18 مارس وكل يوم اثنين بعد صلاة التراويح في الشامية قطعة 8، وعساكم من عواده.

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