ديوان الجارالله الخرافي يستقبل المهنئين برمضان غداً الإثنين

ديوان الجارالله الخرافي يستقبل المهنئين برمضان غداً الإثنين
التاريخ
3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) يستقبل ديوان الجارالله الخرافي المهنئين بحلول شهر رمضان المبارك يوم غد الاثنين 18 مارس وكل يوم اثنين بعد صلاة التراويح في الشامية قطعة 8، وعساكم من عواده.
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