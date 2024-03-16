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((الفاتحة)) فوائد ولطائف يوثّقها د.أحمد الهيفي في كتيب جديد

3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) فوائد ولطائف ودرر يرصدها د.أحمد الهيفي في مؤلفه الجديد والبديع، فما أبدع الإبحار في ترصد الجمال والجلال والعظمة في أعظم سورة في القرآن الكريم، السبع المثاني والمقرونة بعظمة كلام الله، وكما يقدم د.الهيفي للكتيب بأن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة من ركعات الصلاة فرضا كانت أو نفلا، ومن هنا سعى الى «تقديم بعض فوائد ولطائف هذه السورة العظيمة»، متقربا الى الله بهذا الجهد، مؤملا منه سبحانه الأجر والمثوبة.
كتيب صغير من بضع وأربعين صفحة، جمع ورصد فيها د.أحمد الهيفي 100 فائدة ولطيفة ودرة في هذه السورة العظيمة، مستهلا بمقصدها، وهو مقصد عقدي اصيل، تحقيق التوجه لله تعالى بكمال العبودية له وحده سبحانه، ومعرجا على سبب تسميتها، وهو افتتاح كتاب الله الكريم بها، وايضا تسمى «أم القرآن» لاشتمالها على موضوعاته من توحيد لله، وعبادته، وإشارة إلى القصص، وغير ذلك.
ويركز المؤلف على تعيين الفاتحة في كل ركعة لكل احد على العموم «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب»، وتفتتح بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، والاعتصام به سبحانه، والاستجارة بجنابه من هذا العدو اللعين، ثم البسملة، الله اكبر اسمائه سبحانه وأجمعها، والرحمن ذو الرحمة، والرحيم ذو الرحمة الواصلة، ثم يتبع سبحانه ذلك بالحمد المستحق، مدللا على ذلك بالحديث الذي رواه الإمام مسلم عن تقسيم الفاتحة بين الله تعالى وعبده.
ويستغرق د.أحمد الهيفي في التطرق للطائف «رب العالمين»، الرب الملك المتصرف، والعالمين اسم لكل ما سوى الله تعالى، وذلك ذكر في اول المصحف للألوهية والربوبية والملك وهي لله تعالى وحده، ثلاثة أوصاف ذكرها سبحانه في موضوع واحد في أول القرآن.
ويصف سبحانه نفسه بأنه «الرحمن الرحيم» للترغيب بعد الترهيب، وهما اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء، وعمت كل حي، وهو «مالك يوم الدين»، فالكل مدين بعظمته، خاضع لعزته، منتظر لمجازاته، راج ثوابه، خائف من عقابه.
ويشير د.الهيفي الى فائدة للعلامة الشنقيطي في تفسير «إياك نعبد»، وهي تحقيق معنى لا إله إلا الله، ويرصد ما ذكره الإمام القرطبي والشيخ محمد الأشقر، موضحا ان العبادة كمال المحبة وكمال الخضوع والخوف والذل، و«إياك نستعين» التبرؤ من الحول والقوة والتفويض الى الله عز وجل، أي لا نطلب العون إلا منك وحدك، لأن الأمر كله بيدك وحدك.
ومن تفسير الشيخ محمد بن عبدالوهاب، يرصد د.الهيفي قوله في تفسير «اهدنا الصراط المستقيم»، فهو الدعاء الصريح الذي هو حظ العبد من الله وهو التضرع إليه والإلحاح عليه ان يرزقه هذا المطلب العظيم، أما «صراط الذين أنعمت عليهم» ـ والتفسير مازال للشيخ محمد بن عبدالوهاب ـ فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أما «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»، فيورد د.الهيفي اتفاق اغلب المفسرين على انهم اليهود والنصارى على التتابع، وان كان الشيخ محمد بن عبدالوهاب يذهب الى ان المغضوب عليهم هم العلماء الذين لم يعملوا بعلمهم، والضالون هم العاملون بلا علم، فالأولى صفة اليهود، والثانية صفة النصارى.
ثم يتم التعقيب على هذه الآيات بـ «التأميم» (آمين) حيث الرحمة والمغفرة.
وفي النهاية، يرصد د.احمد الهيفي فوائد سورة الفاتحة وذلك من «المختصر في تفسير القرآن الكريم» و«تفسير ابن كثير» موردا حديثا في صحيح البخاري عن الأمر للمأمومين بقول «آمين» بعد تلاوة الإمام «غير المغضوب عليهم ولا الضالين»، مستفيضا في ذكر فوائد السورة في القرآن بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد بن المعلى.
ومن فوائد هذه السورة العظيمة «الرقية».
فهذه كانت بعض الإضاءات على هذه الفوائد الجمة واللطائف البديعة والدرر المكنونة التي استخرجها د.أحمد الهيفي من بطون التفاسير للعلماء العظام في تبسيط بديع ينفع الله به المنتفعين.

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