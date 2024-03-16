الجارالله: تعزيز قدرات الأئمة والدعاة في التواصل الفعّال مع الجمهور

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله

افتتحت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية ورشة عمل متخصصة لتعزيز الصحة في شهر رمضان بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.وأكد رئيس المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية د.محمد الجارالله أهمية التعاون البناء بين الأطباء والفقهاء وأهمية الشراكة بين المؤسسات الدينية والطبية في تعزيز الوعي والثقافة الصحية في مجتمعاتنا، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، مستغلين المكانة الرفيعة التي يتبوأها رجال الدين في الكويت والعالم الإسلامي، مثمنا الدور الرائد لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، لدعمه اللامحدود وتعاونه البناء الذي أثمر نجاحات كبيرة لهذه الورشة. وقال الجارالله إن الورشة استهدفت استنهاض القدرات الفعالة للأئمة ومكانتهم في ترسيخ المعنى الحقيقي للصوم وشهر رمضان عند المسلمين كونه شهرا للصحة والقوة والإنجازات، وليس شهرا للكسل والتراخي، مستشهدا بما يزخر به تاريخنا الإسلامي بمظاهر النصر والفرح في رمضان مثل غزوة بدر وغيرها، ومنطلقا من تعريف منظمة الصحة العالمية للصحة بأنها لا تتحقق إلا بتكامل المحاور والأبعاد البدنية والعقلية والاجتماعية والروحانية، مشيرا إلى أن الورشة استهدفت أيضا تعزيز قدرات الأئمة على الردود على الأسئلة الطبية والصحية للمصلين في رمضان.وبين أن ورشة العمل غطت معظم ما يهم الصائم سواء الصحيح أو المريض، حول فوائد الصوم الصحية وملامح الغذاء الصحي وكيفية تعزيز الصحة بطريقة عملية، وبصفة خاصة الخطوات العملية التي تعزز من قدرة المريض على الصوم وتمنع مضاعفاته في الوقت نفسه، كما تم شرح أهم مضاعفات الأمراض الشائعة في الكويت مثل مرضى السكر والقلب وقرحة المعدة والكبد بهدف تعزيز قدرات الأئمة والدعاة والشيوخ في التواصل الفعال مع الجمهور، والإجابة عن استفساراتهم المتعلقة بهذه الأمراض.وشارك في إلقاء المحاضرات في الورشة كل من أ.د.صفاء توفيق رئيس الجمعية المصرية والعربية للتغذية العلاجية، وأ.د.نيبال الاستاذة بمعهد التغذية واستشارية العديد من المنظمات الدولية في مجال التغذية، وبحضور عدد من أعضاء مجلس أمناء المنظمة د.أحمد الشطي، ود.عجيل النشمي، والعديد من الأطباء ونحو ثلاثين من الأئمة والخطباء الذين رشحتهم وزارة الأوقاف.والجدير بالذكر أن هذه هي ورشة العمل الرابعة التي تعقدها المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والتي كان أولاها محاربة الأمراض الجنسية، والشذوذ الجنسي من منطلق طبي، والطباعة الحيوية للأعضاء، والرحم الصناعي، والذكاء الاصطناعي.