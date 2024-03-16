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وزير الشؤون استعرض التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها

3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قال وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس السعود إن كلتا التجربتين الكويتية والإماراتية في تمكين المرأة ودفع مساعيها رائدتان على المستوى الدولي وتستحقان الثناء.
جاء ذلك أثناء اجتماع الوزير الشيخ فراس الصباح مع نائب رئيس مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منى المري في مقر الوفد الكويتي الدائم لدى الأمم المتحدة، وذلك خلال مشاركتهما في أعمال الدورة الـ 68 للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة التي انطلقت في نيويورك الاثنين الماضي وتستمر حتى 22 مارس الحالي.
كما استعرض السعود التجربة الكويتية في تمكين المرأة ودعم مساعيها على نطاق واسع. وأكد الوزير الصباح في كلمته أن المرأة الكويتية أصبحت تؤدي أدوارا حيوية تسهم في دفع المؤسسات المحلية وأجهزة القطاعين العام والخاص.

MENAFN16032024000130011022ID1107985564

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