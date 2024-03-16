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((الأوقاف)) تعتمد 70 عضواً في فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية

3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالكريم العبدالله
اعتمدت اللجنة العليا للحج والعمرة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدد الوفد المشارك لهذا العام في فريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية التابع لوزارة الصحة، بحيث يكون 70 عضوا فقط، حيث حددت تواريخ سفر وعودة البعثة من الديار المقدسة، ليكون موعد الذهاب في الاول من يونيو المقبل، والعودة 21 منه.
وتفتح وزارة الصحة باب تقديم طلبات الموظفين الراغبين في الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج وبالكادر الطبي لحملات الحج، اليوم الاحد 17 مارس حتى الخميس 21 منه وذلك «أونلاين» من خلال رابط إلكتروني خصصته الوزارة. واشترطت «الصحة» للالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج ان يكون المتقدم «كويتي الجنسية»، أما المتقدمون لحملات الحج فلا مانع أن يكونوا من الجنسيات الأخرى.
وحول شروط الالتحاق بفريق الخدمات الطبية لبعثة الحج الكويتية، قالت الوزارة على الاطباء الراغبين في الالتحاق أن يكونوا أصحاب تخصصات الباطنة أو أحد فروعها: طب العائلة وممارس عام وطب طوارئ جراحة ـ باطنة، وأن يكون لديهم ترخيص مزاولة مهنة صالح في الكويت، فضلا عن أن يكون المسمى الوظيفي مسجلا فما فوق. أما بالنسبة للصيادلة والتمريض والتفتيش الصحي وفنيي الطوارئ الطبية، فيجب ان يكونوا حاصلين على دبلوم دراسي في التخصص فما فوق، وعاملين في وزارة الصحة ولديهم ترخيص مزاولة مهنة ساري المفعول، أما الإداريون فيجب ان يكونوا موظفين بمدة لا تقل عن 5 سنوات خبرة، علما بأن المستندات المطلوبة صورة عن البطاقة المدنية وصورة ترخيص مزاولة المهنة و2 صورة ضوئية خلفية بيضاء وصورة من جواز السفر.
فريق الخدمات الطبية
وفي سياق متصل، أكدت مصادر لـ«الأنباء» أن اختيار الرئيس ونائبه لفريق الخدمات الطبية وصدور قرار بأعضاء بالفريق الطبي سيكون خلال اسابيع بعد حصر الأسماء واختيار من تنطبق عليهم الشروط.

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