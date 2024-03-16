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((الشؤون)): تسكين شواغر ((إشرافية)) وتدوير قطاعات

3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر لـ «الأنباء» بوزارة الشؤون، عن أن الإدارة المختصة بالوزارة تلقت ما يزيد على 500 طلب للتقاعد منذ اعتماد القانون الخاص بالمتقاعدين المتعلق برفع الراتب التقاعدي إلى 1010 دنانير.
وأشار المصدر إلى أن النسبة الأعلى من المتقدمين بطلب التقاعد في قطاع التنمية الاجتماعية خاصة موظفي وحدات الرعاية الأسرية ومراكز تنمية المجتمع. وتوقع المصدر أن تعمل الوزارة على تسكين الشواغر في بعض الوظائف الإشرافية قريبا، ويتم إجراء تدوير في بعض القطاعات بالوزارة.

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