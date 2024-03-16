((الشؤون)): تسكين شواغر ((إشرافية)) وتدوير قطاعات

(MENAFN
- Al-Anbaa) بشرى شعبان
كشف مصدر لـ «الأنباء» بوزارة الشؤون، عن أن الإدارة المختصة بالوزارة تلقت ما يزيد على 500 طلب للتقاعد منذ اعتماد القانون الخاص بالمتقاعدين المتعلق برفع الراتب التقاعدي إلى 1010 دنانير.
وأشار المصدر إلى أن النسبة الأعلى من المتقدمين بطلب التقاعد في قطاع التنمية الاجتماعية خاصة موظفي وحدات الرعاية الأسرية ومراكز تنمية المجتمع. وتوقع المصدر أن تعمل الوزارة على تسكين الشواغر في بعض الوظائف الإشرافية قريبا، ويتم إجراء تدوير في بعض القطاعات بالوزارة.
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