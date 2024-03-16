((الإعلام)): سنتصدى لأي عمل فني يسيء إلى الكويت وشعبها

(MENAFN
- Al-Anbaa) أكدت وزارة الإعلام رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة إلى الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي. وقالت وزارة الإعلام في بيان إنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين بـ«احترام القوانين واللوائح والمواثيق»، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا. وشددت على أن «الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات كل المجتمعات وأن تبتعد عن المساس بالثوابت». وأشادت بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه الأفعال بما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت ورفضه لأي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة.
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