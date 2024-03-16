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((الإعلام)): سنتصدى لأي عمل فني يسيء إلى الكويت وشعبها

3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أكدت وزارة الإعلام رفضها التام لأي أعمال فنية تتضمن إساءة إلى الكويت أو تمس أخلاقيات المجتمع الكويتي، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لأي عمل فني يسيء إلى المجتمع الكويتي. وقالت وزارة الإعلام في بيان إنها باشرت اتخاذ إجراءات عدة تجاه المسلسل الرمضاني المسيء إلى المجتمع الكويتي ومنع تكرار مثل هذه المشاهد المسيئة، مطالبة جميع المعنيين بـ«احترام القوانين واللوائح والمواثيق»، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف عرض مثل هذه المشاهد مستقبلا. وشددت على أن «الأعمال الفنية يجب أن تحمل رسائل أخلاقية راقية وتحترم خصوصيات كل المجتمعات وأن تبتعد عن المساس بالثوابت». وأشادت بالدور الذي قامت به جمعيات النفع العام التي استنكرت مثل هذه الأفعال بما يدلل على الوعي المجتمعي في دولة الكويت ورفضه لأي مشاهد تمس أخلاقياته ومبادئه الثابتة.

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