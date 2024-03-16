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قرارات جديدة بسحب الجنسية الكويتية

3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صدر مرسومان بسحب الجنسية الكويتية وقراران بسحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من عدد من الأشخاص، حيث صدر مرسومان بسحب الجنسية من 6 أشخاص، في حين أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 20 شخصا، وسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية. ودعت القرارات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة إلى تنفيذ هذا القرار، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.

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