قرارات جديدة بسحب الجنسية الكويتية
التاريخ
3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) صدر مرسومان بسحب الجنسية الكويتية وقراران بسحب شهادة الجنسية الكويتية بالتأسيس من عدد من الأشخاص، حيث صدر مرسومان بسحب الجنسية من 6 أشخاص، في حين أصدر مجلس الوزراء قرارين بسحب شهادة الجنسية من 20 شخصا، وسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية. ودعت القرارات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بالوكالة إلى تنفيذ هذا القرار، والعمل به من تاريخ صدوره، ونشره في الجريدة الرسمية.
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