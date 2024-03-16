3028 احتياجاً للتوظيف الفوري في 29 تخصصاً

(MENAFN
- Al-Anbaa) مريم بندق
كشفــت مصادر لـ «الأنباء»، عن أنه يوجد بالنظام الآلي لديوان الخدمة المدنية 3028 احتياجا للتوظيف الفوري في 29 تخصصا، ومعظم، إن لم يكن كل هذه الاحتياجات، لوزارتي الصحة والتربية. ودعت المصادر الجهات المختصة، كلا من موقعه، وأولياء الأمر، إلى توعية ودعم أبنائهم الطلاب والمقبلين على الحصول على إجازة دراسية لنيل درجة البكالوريوس أو دبلوم أكاديمي للتخصص في أي من هذه التخصصات بهدف عدم الانتظار والحصول على وظيفة فور تخرجهم.
وفيما يلي التخصصات ويقابلها عــدد الاحتياجات المرفوعــــة من الجهات الحكومية:
٭ تخصصات العلوم الطبية: 156.
٭طب وجراحة الأسنان: 125.
٭ الصيدلة: 97.
٭ العلاج الطبيعي: 21.
٭ المختبرات الطبية: 46.
٭ تكنولوجيا الأشعة: 8.
٭ التمريض: 22.
٭ الكيمياء: 147.
٭ الفيزياء: 110.
٭ التربية البدنية: 210.
٭ التربية الفنية: 293.
٭ اللغة العربية: 227.
٭ اللغة الفرنسية: 27.
٭ الرياضيات: 635.
٭ علم نفس: 115.
٭ المكتبات: 513.
٭ فلسفة: 31.
٭ علوم تربية خاصة: 21.
٭ تربية موسيقية: 36.
٭ تكنولوجيا التعليم: 16.
٭ جيولوجيا: 13.
٭ السمع والنطق: 25.
٭ تصميم جرافيك: 30.
٭ كهرباء: 30.
٭ التغذية: 45.
٭ فسيولوجي: 2.
٭ هندسة زراعية: 20.
٭ إخراج تلفزيوني: 14.
٭ تمثيل وإخراج: 3.
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