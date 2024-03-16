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3028 احتياجاً للتوظيف الفوري في 29 تخصصاً

3/16/2024 2:43:06 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مريم بندق
كشفــت مصادر لـ «الأنباء»، عن أنه يوجد بالنظام الآلي لديوان الخدمة المدنية 3028 احتياجا للتوظيف الفوري في 29 تخصصا، ومعظم، إن لم يكن كل هذه الاحتياجات، لوزارتي الصحة والتربية. ودعت المصادر الجهات المختصة، كلا من موقعه، وأولياء الأمر، إلى توعية ودعم أبنائهم الطلاب والمقبلين على الحصول على إجازة دراسية لنيل درجة البكالوريوس أو دبلوم أكاديمي للتخصص في أي من هذه التخصصات بهدف عدم الانتظار والحصول على وظيفة فور تخرجهم.
وفيما يلي التخصصات ويقابلها عــدد الاحتياجات المرفوعــــة من الجهات الحكومية:
٭ تخصصات العلوم الطبية: 156.
٭طب وجراحة الأسنان: 125.
٭ الصيدلة: 97.
٭ العلاج الطبيعي: 21.
٭ المختبرات الطبية: 46.
٭ تكنولوجيا الأشعة: 8.
٭ التمريض: 22.
٭ الكيمياء: 147.
٭ الفيزياء: 110.
٭ التربية البدنية: 210.
٭ التربية الفنية: 293.
٭ اللغة العربية: 227.
٭ اللغة الفرنسية: 27.
٭ الرياضيات: 635.
٭ علم نفس: 115.
٭ المكتبات: 513.
٭ فلسفة: 31.
٭ علوم تربية خاصة: 21.
٭ تربية موسيقية: 36.
٭ تكنولوجيا التعليم: 16.
٭ جيولوجيا: 13.
٭ السمع والنطق: 25.
٭ تصميم جرافيك: 30.
٭ كهرباء: 30.
٭ التغذية: 45.
٭ فسيولوجي: 2.
٭ هندسة زراعية: 20.
٭ إخراج تلفزيوني: 14.
٭ تمثيل وإخراج: 3.

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