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3 لقاءات في افتتاح دوري بنك وربة لكرة الصالات

3/16/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق في الـ 8:45 من مساء اليوم منافسات دوري بنك وربة لكرة القدم للصالات للرجال ضمن دورة الألعاب الرياضية الثالثة للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الكويتي الرياضي المدرسي والتعليم العالي بمشاركة 9 مؤسسات تعليمية حكومية وخاصة، وتختتم في 27 مارس الجاري، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة إلى مجموعتين، ضمت الأولى كلية الكويت التقنية حامل اللقب بجانب الجامعة العربية المفتوحة وكلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا وجامعة الخليج، بينما جاء فريق الجامعة الأسترالية وصيف النسخة الماضية في المجموعة الثانية مع جامعة الكويت والجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا وأكاديمية سعد العبدالله والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وتقام المنافسات من خلال دوري من دور واحد يتأهل أول كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي مباشرة، بينما يتقابل الثاني والثالث لكل مجموعة بنظام المقص في دور الثامنة، ليتقابل الفائزان مع أوائل المجموعتين لخوض لقاءات قبل النهائي ومن ثم النهائي، بينما يتقابل الخاسران لتحديد صاحب المركز الثالث.
وفي لقاءات اليوم الأول، يتقابل فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي مع الجامعة الأسترالية، ويلتقي جامعة الكويت مع الجامعة الدولية للعلوم والتكنولوجيا ضمن المجموعة الثانية، وفي اللقاء الثالث يتقابل كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مع الجامعة العربية المفتوحة.
ومن جانبه، أكد نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة - عضو مجلس الإدارة د.سلمان حاجي أن كل المنافسات ستقام على الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالشويخ من خلال الأدوار التمهيدية والاقصائية.
وقال: إقامة منافسات دوري بنك وربة لكرة الصالات للرجال في الفترة المسائية جاء بناء على رغبة كل الفرق المشاركة، وتم وضع الجدول الذي يتناسب معهم لتوفير عوامل النجاح، خاصة أن جميع الفرق تتطلع لتحقيق اللقب واستعدت جيدا لذلك، بجانب توفير بنك وربة كل متطلبات اللجنة المنظمة سواء جوائز قيمة للفائزين، وأيضا للجماهير التي ستتابع المنافسات.

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