اليوسف يُكرِّم المطوع في 28 الجاري

(MENAFN
- Al-Anbaa) يقيم رئيس اتحاد الكرة السابق الشيخ أحمد اليوسف غبقة رمضانية تكريما للاعب الدولي والهداف التاريخي للدوري الكويتي بدر المطوع بعد تحطيمه الرقم القياسي وتسجيله 164 هدفا، وذلك بحضور أساطير كرة القدم الكويتية ولاعبين ومعلقين ونجوما لمعوا في سماء البطولات، إضافة إلى شخصيات رياضية لها ثقلها وتأثيرها في الساحة الرياضية.
ويأتي التكريم تقديرا لما قدمه المطوع طوال مسيرته الرياضية ومشاركته الفاعلة في العديد من البطولات ضمن صفوف المنتخب الوطني والأندية الوطنية.
وسيقام حفل التكريم تحت عنوان «ليلة البدر 164»، في 18 رمضان الموافق 28 الجاري بديوان عبدالعزيز سعود الصباح وإخوانه في منطقة السالمية.
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