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اليوسف يُكرِّم المطوع في 28 الجاري

3/16/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يقيم رئيس اتحاد الكرة السابق الشيخ أحمد اليوسف غبقة رمضانية تكريما للاعب الدولي والهداف التاريخي للدوري الكويتي بدر المطوع بعد تحطيمه الرقم القياسي وتسجيله 164 هدفا، وذلك بحضور أساطير كرة القدم الكويتية ولاعبين ومعلقين ونجوما لمعوا في سماء البطولات، إضافة إلى شخصيات رياضية لها ثقلها وتأثيرها في الساحة الرياضية.
ويأتي التكريم تقديرا لما قدمه المطوع طوال مسيرته الرياضية ومشاركته الفاعلة في العديد من البطولات ضمن صفوف المنتخب الوطني والأندية الوطنية.
وسيقام حفل التكريم تحت عنوان «ليلة البدر 164»، في 18 رمضان الموافق 28 الجاري بديوان عبدالعزيز سعود الصباح وإخوانه في منطقة السالمية.

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