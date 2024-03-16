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النصر يستعيد الثقة بعبور الأهلي

3/16/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) داوى النصر خيبته القارية بالفوز على مضيفه الأهلي بهدف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الكلاسيكو الذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، في إطار مباريات المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.
وسجل رونالدو هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 68 من ركلة جزاء احتسبها حكم المواجهة بعد العودة لتقنية VAR.
وكان النصر خرج من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا على يد العين الإماراتي بركلات الترجيح بعد أن تبادلا الفوز 1-0 و4-3 إيابا.
ورفع النصر رصيده إلى 56 نقطة في المركز الثاني.
وكان للنصر الأفضلية خلال الشوط الأول من حيث الاستحواذ والخطورة، وألغى له حكم المباراة هدفا سجله رونالدو بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الشوط الثاني، ألغى حكم المباراة هدفا سجله البرازيلي فيرمينو مهاجم الأهلي بداعي التسلل أيضا، قبل أن ينجح رونالدو في تسجيل التقدم للنصر من ركلة جزاء.
وحسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة الطائي والاتفاق.
وسجل الكاميروني كارل توكو إيكامبي هدف الاتفاق (18)، وتعادل الطائي عن طريق فيرجيل ميسيدجان (45+4).
وارتفع رصيد الاتفاق إلى النقطة 35 في المركز السادس، بينما ارتفع رصيد الطائي إلى النقطة 22 في المركز السادس عشر.
وشهدت المباراة حصول محترف نادي الاتفاق ديماري غراي على بطاقة حمراء في الدقيقة الأخيرة ليتأكد غيابه عن مباراة الأهلي القادمة.

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