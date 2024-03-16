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العنزي: نعمل في الفحيحيل بروح الفريق الواحد

3/16/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
بصفوف مكتملة، يواصل الفحيحيل تدريباته اليومية في الفترة المسائية بقيادة مدربه الدولي السوري السابق فراس الخطيب.
وسيخوض الفحيحيل مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف الدولي الحالية حين يلتقي نظيره التضامن الخميس المقبل، وذلك استعدادا لثاني جولات مجموعة البطولة بدوري زين أمام القادسية 29 الجاري،
من جانبه، قال مدير الفريق نجم العنزي: «يبذل الجهازان الفني والإداري وجميع اللاعبين دون استثناء أفضل ما لديهم لإظهار الفريق بأفضل صورة ممكنة في جميع المباريات، والجميع يعمل بروح الفريق الواحد، ونأمل أن نلتقي الأصفر ونحن في أتم جاهزية فنية ونفسية لمواصلة المستويات المتميزة التي يقدمها الأحمر».
وأشار العنزي إلى أن الفريق لا يعاني من وجود إصابات في صفوفه، مضيفا: «نأمل عودة كاملة لأحمد الرياحي، الذي أخذ يشارك لفترات محدودة في مباريات الفريق بعد تعافيه من الإصابة».

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