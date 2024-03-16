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اليرموك يقترب من ((الممتاز))

3/16/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
تمسك اليرموك بصدارة فرق دوري زين للدرجة الأولى مع ختام منافسات الجولة 15 مساء الجمعة الماضي بتعادله مع التضامن 1-1، وبذلك ارتقى «اليرامكة» إلى النقطة 24 فيما ارتفع رصيد «العنيد» إلى 19 نقطة، وهو التعادل الثاني تواليا لأصحاب الصدارة لتتعزز حظوظ الفريقان عطفا على ما قدماه من مستويات في البطولة حتى الآن أملا في خطف بطاقتي التأهل إلى الدوري الممتاز للموسم المقبل.
وفي مباراة أخرى، احتفظ الساحل بآماله في المنافسة رغم تعثره بالتعادل مع الصليبخات 1-1 رافعا رصيده لـ 18 نقطة بينما بقى الصليبخات عند 6 نقاط. وبهذه النتيجة، فقد الأخير كل حظوظه في الصعود لدوري «الأضواء» على أن يحاول مرة أخرى في الموسم المقبل، إذ تتبقى له 4 مباريات وهي جولات القسم الرابع والأخير من المسابقة، والتي لن تسعفه حسابيا من الوصول لرصيد صاحب المركز الثاني.

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