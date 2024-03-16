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الهيئة تحل أزمة رواتب الجهراء والنصر

3/16/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شكل مدير عام الهيئة العامة للرياضة يوسف البيدان لجنة مالية لصرف المستحقات المالية للأجهزة الفنية والإدارية والعاملين في ناديي الجهراء والنصر برئاسة نائب مدير عام الهيئة لقطاع المالية والإدارية فيصل اليتيم ونائب المدير العام لقطاع الرياضة التنافسية بشار عبدالله وعضوية مدير إدارة المتابعة والتفتيش خليفة الطراروة وعدد من المحاسبين.
وأكد البيدان في بيان صحافي، أن مدة عمل اللجنة 3 شهور، والتي ستقوم بممارسة مهامها بالانتقال إلى مقر كل من ناديي الجهراء والنصر ولها حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات والسندات المالية بالناديين لحصر كل المستحقات الخاصة بالأجهزة الفنية والعاملين بكل ناد، مضيفا: «سيتم اتخاذ كل إجراءات صرف المستحقات المالية للأجهزة الفنية والطبية والإدارية وجميع العاملين وفقا للعقود الموقعة مع كل منهم أو قرارات التعيين، وفقا للوائح والنظم المعمول بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن إقامات المدربين واللاعبين (تجديد - نقل - سمة دخول - زيارات)، وفقا للوائح والنظم المعمول بها».
وأشار البيدان إلى أن للجنة حق التوقيع على المعاملات المصرفية لدى البنوك فيما يتعلق بصرف المرتبات والشيكات الخاصة للأجهزة الفنية والطبية والإدارية وكافة العاملين بكل من ناديي النصر والجهراء، مع منحها صلاحيات القيام بأي مهام أخرى تراها مناسبة لتحقيق أعمالها.

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