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((يد)) برقان يخطف النصر

3/16/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
حقق برقان فوزا صعبا على النصر بنتيجة 32-31 وذلك في إطار المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام لكرة اليد، رافعا رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي الخاسر على رصيده السابق نقطة واحدة فقط. وأدار المباراة بنجاح الحكمان عبدالله الحداد وعبدالرحمن الملا.
واعتمد مدرب برقان سعيد حجازي على المحترفين ليندرو سيلفا البرتغالي (سيميدو) والمصري مصطفى بشير إلى جانب لاعبين محليين مميزين منهم العائد حمود العدواني وجراح خير الله، وذلك لترجمة أفكاره وكان له ما أراد رغم أفضلية «العنابي» في الدقائق العشرة الأولى وتقارب مستوى الفريقين طوال المباراة.

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