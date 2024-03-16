((يد)) برقان يخطف النصر

(MENAFN
- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
حقق برقان فوزا صعبا على النصر بنتيجة 32-31 وذلك في إطار المباريات المؤجلة من بطولة الدوري العام لكرة اليد، رافعا رصيده إلى 3 نقاط، بينما بقي الخاسر على رصيده السابق نقطة واحدة فقط. وأدار المباراة بنجاح الحكمان عبدالله الحداد وعبدالرحمن الملا.
واعتمد مدرب برقان سعيد حجازي على المحترفين ليندرو سيلفا البرتغالي (سيميدو) والمصري مصطفى بشير إلى جانب لاعبين محليين مميزين منهم العائد حمود العدواني وجراح خير الله، وذلك لترجمة أفكاره وكان له ما أراد رغم أفضلية «العنابي» في الدقائق العشرة الأولى وتقارب مستوى الفريقين طوال المباراة.
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