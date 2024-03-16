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((سلة)) الكويت تتجاوز كاظمة

3/16/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) هادي العنزي
تغلب فريق سلة الكويت على نظيره كاظمة 99-75 وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية للدور قبل النهائي الحاسم على لقب الدوري العام لكرة السلة، وذلك بعد مواجهة متكافئة ومثيرة في نصفها الأول، بينما حسمها الابيض في النصف الثاني بفضل تألق الأميركي ماركوس جورجيوس هانت الذي سجل 15 نقطة في الشوط، وبإجمالي 37 نقطة في المباراة، وبذلك رفع حامل اللقب «الأبيض» رصيده إلى 4 نقاط، فيما وصل «البرتقالي» إلى النقطة الثانية من خسارتين.
إلى ذلك، يلتقي في الـ 8:45 مساء اليوم القرين والصليبخات، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري تحديد المراكز، يعقبها في الـ 11:15 مساء لقاء يجمع اليرموك والنصر، على ذات الصالة.

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