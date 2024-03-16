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((ديربي الطائرة)).. ((ملكي))

3/16/2024 2:39:49 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يعقوب العوضي
كرر القادسية فوزه على العربي في بطولة كأس الاتحاد للكرة الطائرة وبنتيجة 3-2، وذلك بعد مباراة قوية شهدت تقاربا كبيرا في المستوى الفني بين الغريمين، كما فاز الكويت على كاظمة بنتيجة 3-0، وبذلك اكتمل عقد المربع الذهبي لبطولة الكأس، حيث سيلتقي «العميد» مع برقان في الـ 9.00 مساء اليوم، بينما سيواجه القادسية نظيره الشباب غدا الإثنين على أن تقام مباراة تحديد المركز الثالث الأربعاء المقبل والمباراة النهائية الخميس المقبل.
من جانب آخر، تشهد صالة نادي سلوى الصباح في القرين مباراة تجمع بين فريق سلوى الصباح مع نادي فتيات العيون في الـ 9.00 مساء وضمن منافسات بطولة الدوري العام للسيدات. ويتصدر نادي الفتاة الترتيب العام بـ9 نقاط فيما تحتل سيدات سلوى الصباح المركز الثاني بـ4 نقاط، بينما تحتل فتيات العيون المركز الثالث بنقطتين.

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