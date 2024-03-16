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((الأزرق)) يكثّف تدريباته في أبوظبي

3/16/2024 2:39:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مبارك الخالدي
يواصل منتخبنا الوطني تدريباته المكثفة في معسكره المقام حاليا أبوظبي تحضيرا لمواجهة منتخب قطر 21 الجاري، وذلك ضمن الجولة الثالثة من التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى كأس العالم والمقرر إقامتها في أميركا وكندا والمكسيك 2026 وكأس آسيا في السعودية 2027. وكانت بعثة «الأزرق» قد وصلت إلى أبوظبي مساء الخميس الماضي للدخول في معسكر تدريبي حتى 19 الجاري، إذ من المقرر أن تغادر بعدها مباشرة إلى الدوحة وعقب اللقاء ستعود مباشرة إلى الكويت للتجهيز لمباراة العودة على ستاد جابر الدولي في 26 الجاري. وباشر «الأزرق» تدريباته على فترتين صباحية ومسائية تخللتهما محاضرات فنية للمدرب البرتغالي روي بينتو ومساعده الوطني أحمد عبدالكريم تركزت حول العامل الذهني وضرورة الابتعاد عن التفكير في المباراة في الوقت الراهن وتوجيه الأنظار نحو الالتزام ببرنامج المعسكر وبالتعليمات الفنية خلال الحصص التدريبية لتنفيذ الغاية منها في المباراة.
وفي جانب آخر، قام الجهاز الطبي بتكثيف البرامج الخاصة بالاستشفاء وإعادة تأهيل اللاعبين بعد الإرهاق الذي عاني منه أغلبهم مع ختام الجولة الأولى من مجموعة البطولة لدوري زين الممتاز لكرة القدم، إذ تبدو قائمة المنتخب خالية من الإصابات المقلقة. وكان بينتو قد استدعى قبل ساعات من سفر البعثة كلا من: راشد الدوسري، عبدالمحسن العجمي، وبدر طارق، وذلك لتعويض غياب كل من: سامي الصانع، ومهدي دشتي وبندر السلامة بداعي الإصابة.

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