((الأبيض)) يعسكر خارجياً في أبريل

(MENAFN
- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تدرس إدارة نادي الكويت إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول لكرة القدم في احدى الدول الخليجية عند توقف مسابقة دوري «زين» الممتاز من 8 حتى 28 أبريل المقبل، وذلك لمشاركة منتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة بالدوحة والمؤهلة لأولمبياد «باريس 2024».
وأجلت إدارة «الأبيض» فكرة المعسكر الخارجي في توقفي يناير الماضي ومارس الجاري بسبب انضمام عدد كبير من لاعبيها إلى صفوف المنتخبين الأول والأولمبي، بخلاف بعض الإصابات التي يعاني منها، في حين سيكون التوقف خلال أبريل مقتصرا على استدعاء لاعبي الأولمبي فقط.
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