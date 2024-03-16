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((الأبيض)) يعسكر خارجياً في أبريل

3/16/2024 2:39:48 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحيى حميدان
تدرس إدارة نادي الكويت إقامة معسكر تدريبي خارجي للفريق الأول لكرة القدم في احدى الدول الخليجية عند توقف مسابقة دوري «زين» الممتاز من 8 حتى 28 أبريل المقبل، وذلك لمشاركة منتخبنا الأولمبي في نهائيات كأس آسيا تحت 23 سنة بالدوحة والمؤهلة لأولمبياد «باريس 2024».
وأجلت إدارة «الأبيض» فكرة المعسكر الخارجي في توقفي يناير الماضي ومارس الجاري بسبب انضمام عدد كبير من لاعبيها إلى صفوف المنتخبين الأول والأولمبي، بخلاف بعض الإصابات التي يعاني منها، في حين سيكون التوقف خلال أبريل مقتصرا على استدعاء لاعبي الأولمبي فقط.

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