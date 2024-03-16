داود حسين لـ ((الأنباء)): واجب عليَّ دعم الشباب مثلما أبوعدنان دعمني في بدايتي



أشكر البلام على عودتي للمسرح.. والحملي من أهم المخرجين ترحيب «آل الشيخ» وتشجيعه يجعلني أشعر بالاعتزاز والفخر

حوار - ياسر العيلةالنجم الكبير داود حسين شخصية متفردة في عالم التمثيل، ويعد من العلامات البارزة في الفن الكويتي والخليجي والعربي، واشتهر بتقديم كوميديا متزنة لا تساوي بقية الكوميديا التي نشاهدها من الكثيرين الآن. بوحسين مدرسة فنية كبيرة أبوابها مفتوحة دائما لكل من يريد أن يتعلم منه من الفنانين الشباب الذي يتعاون معهم دائما بتواضع وإنسانية مفرطة، وهذا ما شاهدناه في عمله المسرحي الأخير «صناع محتوى» الذي شهد عودته للمسرح بعد فترة غياب. «الأنباء» تحدثت مع بوحسين عن هذا العمل وسبب غيابه عن دراما رمضان هذا العام، وأمور أخرى كثيرة جاءت في الحوار التالي:في البداية، أبارك لك على النجاح الكبير الذي حققته من خلال مسرحية «صناع محتوى» التي عرضت مؤخرا في «موسم الرياض» بالمملكة العربية السعودية.٭ الحمد لله، وأنا سعيد بهذا النجاح بعد فترة غياب عن المسرح، خاصة ان العودة كانت من خلال عمل جميل وهادف مع مجموعة من النجوم الشباب، بالإضافة لأخي النجم حسن البلام الذي التقي به بعد فترة غياب طويلة.كيف وجدت العمل مع مجموعة الفنانين الشباب الذين شاركوا معك في المسرحية؟٭ التعاون مع الجيل الحالي من النجوم الشباب كان يتطلب مني أن أسير على نفس «الاستايل» الخاص بهم، والحمد لله كل فريق العمل كان يتسم بالمحبة وهم نجوم المستقبل.شاهدتك أكثر من مرة تدعمهم بشكل كبير؟٭ هذا شيء طبيعي، وهذا واجب علي، فمثلما أنا وجدت الدعم في بدايتي من النجم الراحل عبدالحسين عبدالرضا وكل الأساتذة من الفنانين الكبار الذين أخذوا بيدي، كان لزام علي أن أخذ بيد هؤلاء الشباب ونشجعهم ليقدموا إبداعاتهم.مخرج المسرحية هو الفنان محمد الحملي وهو من جيل الشباب المتميزين حاليا في المسرح، كيف وجدت التعامل معه؟٭ محمد الحملي مخرج فاهم جدا، ويعلم جيدا تاريخي الفني أنا وأخوي حسن البلام، وهو ما شاء الله عليه دائما متجدد ويطور من نفسه بشكل دائم، وأعتبره من أهم المخرجين حاليا، ويكفي أنه يمثل الفن الكويتي في المهرجانات الخارجية والمحافل الدولية أجمل تمثيل، وهذا الشيء يجعلنا نشعر بالفخر ان في الكويت شابا مبدعا مثل الحملي.ماذا تعني لك تغريدة المستشار تركي آل الشيخ الذي أعرب من خلالها عن سعادته بعودتك من جديد للمسرح؟٭ تعني لي الكثير وخاصة أنها تصدر من شخصية بمكانة معالي المستشار، يتحدث عني بمثل هذا الكلام ويرحب بي هذا الترحيب وهذا التشجيع، وقد فاجأنا بزيارة أثناء تقديمنا عرض المسرحية وطلب من الجمهور أن يحييوني وهذا شيء كبير من رجل يريد دائما أن يسعد أهل وطنه بشتى الوسائل ويفكر بسنوات للأمام، وهو ناجح بكل ما تحمله الكلمة من معاني ليس فقط على مستوى الفن لكن على المستوى الرياضي من خلال إقامة بطولات عالمية للملاكمة والسنوكر والتنس وغيرها، ويكفي انه جعل بطولة الدوري السعودي لكرة القدم من أهم البطولات على مستوى العالم من خلال وجود نخبة من اشهر نجوم العالم بين الفرق السعودية، فهذا الرجل يفكر بسنوات ضوئية للأمام، وعندما يأتي هذا التشجيع والترحيب من رجل صاحب قرار مثل أبوناصر فهذا الشيء يعني لي الكثير، ولله الحمد اشعر بالاعتزاز والفخر.كلمنا عن العودة من جديد مع النجم حسن البلام؟٭ من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأنا أشكر أخي حسن على وقفته معي لأنني كنت اتخذت قرارا بأنني لن أعود إلى المسرح إلا إذا كان من خلال عودة قوية او أظل بعيدا، وعندما حدثني حسن عن العمل وأن معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية طلب بأن نجتمع معا في عمل مسرحي لم أتردد لحظة عن الموافقة لأن الجمهور السعودي ذواق وراقي وكلنا نتمنى التمثيل أمامهم.الفنان حسن البلام أعلن عن عمل مسرحي جديد يجمعكما معا خلال عيد الفطر المقبل، كلمنا عنه؟٭ إن شاء الله، ولكن حتى الآن لا أعلم التفاصيل، وان شاء الله نقدم شيئا يسعد الجمهور.شاهدت لك فيديو تشيد فيه بالنجمة الشابة إيمان فيصل، فهل تعتقد انها من الممكن ان تصبح نجمة كوميدية، خاصة اننا نفتقد للعنصر النسائي في المسرح بالكويت؟٭ إيمان ما شاء الله أبهرتني بأدائها وموهبتها من خلال مسرحية «صناع محتوى»، هي طاقة جميلة لكنها تحتاج لمساحات في الأعمال التي تشارك فيها، فهي شاطرة جدا وأتمنى لها التوفيق.أخيرا.. ما سبب غيابك عن الدراما الرمضانية هذا العام؟٭ لأنني لم أجد النص المناسب لأتواجد بشكل حلو، وأنا أطبق المبدأ الذي أعمل به دائما بأن يا أقدم شيء صح أو ارتاح و«خلي الجمهور يقول وينه افضل من ان يقول شنو هذا اللي قاعد يسويه»، فأحيانا الغياب قد يشغل الجمهور ويجعله يسأل عنك أكثر من حضورك.