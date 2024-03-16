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حياة الفهد: أنا بخير والأخبار المتداولة عن حالتي الصحية شائعات

3/16/2024 2:38:58 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
خرجت «سيدة الشاشة الخليجية» الفنانة القديرة حياة الفهد عن صمتها بعد الأخبار الكثيرة التي تم تداولها في الساعات القليلة الماضية عن حالتها الصحية وأشعلت «السوشيال ميديا»، وأن سبب غيابها عن التواجد في الموسم الدرامي الجاري أنها تعاني من وعكة صحية خطيرة، حيث نفت أم سوزان هذه الأمر، مؤكدة أنها بخير.
«الأنباء» تواصلت مع أم سوزان، فقالت لنا: الحمد لله انا بخير، «رب ضارة نافعة»، فمنذ انتشار هذه الشائعة مساء الخميس الماضي حتى الآن لامست مشاعر الحب الصادقة التي يكنها جمهوري لي، وقرأت الدعوات التي ملأت «السوشيال ميديا»، وهذه المحبة من الله، وجعلتني أشعر بمدى العلاقة القوية بيني وبين جمهوري العزيز، وأشكر الجميع على سؤالهم واهتمامهم.
وفي السياق نفسه، وجهت أم سوزان رسالة إلى جمهورها- الذي عبر عن قلقله الشديد عليها وتمنى لها موفور الصحة والسلامة - حيث طمأنتهم على حالتها الصحية.
وقالت عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي: «أحب أن أطمئن جمهوري العزيز بأني بخير ولله الحمد، وكل ما يتوارد في التواصل الاجتماعي لا صحة له، وأشكركم على محبتكم وتواصلكم للاطمئنان علي، لكم كل الشكر، وربّ لا يحرمني من محبتكم ويحفظكم ويبعد السوء عنكم يا رب».
«الأنباء» تتمنى للفنانة القديرة حياة الفهد دوام الصحة والعافية، وان يمد الله في عمرها وتمتعنا بإبداعاتها في كل أعمالها الفنية التي تقدمها على الشاشة.

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