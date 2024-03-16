Saturday, 16 March 2024 10:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تجاوب مشكور

3/16/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) سبق أن تطرقت إلى قضية «تزوير الشهادات الجامعية» التي على أثرها تم تشكيل لجان تحقيق بشأنها للتأكد من سلامتها وقانونيتها، خصوصا بعد تكرار حالات التزوير التي تداولتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية.
وطالبت وقتها من خلال زاويتي مجلس الوزراء بإلزام جميع الوزراء بإخضاع جميع شهادات الموظفين العلمية من بكالوريوس ودكتوراه للتحقيق، والتأكد من صحة وسلامة موقف حامليها.
البداية كانت آنذاك مع وزارة التربية، حيث طالبت المسؤولين في الوزارة بفتح ملفات جميع شهادات المعلمين لديها للتأكد من صحتها ومعاقبة من تثبت إدانته وتطبيق القانون عليه.
كذلك الحال لوزارة الصحة، طالبت بالتحقق من شهادات الموظفين في هذه الوزارة من أطباء، وقانونيين وأفراد الهيئة التمريضية والفنيين، وخصوصا خريجي بعض الجامعات التي تحوم حولها الشبهات، إضافة إلى ذلك التدقيق على شهادات أعضاء الهيئة التدريسية في الجامعات والتعليم التطبيقي، وكذلك للموظفين في ديوان الخدمة المدنية من مواطنين ومقيمين، إضافة إلى وزارات أخرى.
مجلس الوزراء مشكورا تجاوب مع مطالبنا، حيث أصدر ديوان الخدمة المدنية قبل أيام قرارا يوصي وزارات الدولة بفحص شهادات الموظفين من الثانوية العامة وما فوق منذ بداية عام 2000 حتى تاريخه، وتأتي هذه الإجراءات تنفيذا للسياسات العامة للدولة وتوجيهاتها للتحقق من صحة الشهادات الدراسية.
وزارة التربية، كانت أولى الجهات الحكومية التزاما بالقانون، حيث عممت على موظفيها من مواطنين ومقيمين مهلة أسبوعين لرفع نسخ من الشهادات الجامعية الصادرة لهم خلال الفترة المحددة مع معادلتها من وزارة التعليم العالي عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاءت على خطاها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي عممت أيضا على موظفيها ضرورة تقديم نسخة من المؤهل الدراسي الجامعي ومن المعادلة الصادرة من وزارة التعليم العالي خلال مهلة أقصاها شهر مع تحمل أي موظف لا يقدم البيانات المطلوبة المسؤولية القانونية عن ذلك، في إجراء سريع يسجل لهذه الجهات.
والجهات الحكومية الأخرى وعلى رأسها وزارة الصحة ستطلب من موظفيها تقديم شهاداتهم تمهيدا لفحصها أسوة بما هو معمول به في «التربية» و«الأوقاف»، وكذلك وزارة الكهرباء والأشغال والإسكان التي يعمل بها الكثيرون من أصحاب المؤهلات العليا.
ونتمنى أن يتم إغلاق هذا الملف الذي اصبح هاجسا يشغل الجميع نظرا لأهميته.

[email protected]

MENAFN16032024000130011022ID1107985545

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث