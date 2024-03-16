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مواسم النصب الإلكتروني!

3/16/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) بينما نبحر في موجة التقدم الرقمي المتسارع، تتبدى المعاملات المالية بصورة أكثر فاعلية وسلاسة مقارنة بالماضي ولكن، لابد من التنبه إلى أن هذه السهولة قد تحمل في طياتها تحديات أمنية جسيمة، قد يجد الأشخاص ذوو النوايا الطيبة أنفسهم، دون قصد، متورطين في شباك الاحتيال المالي، خاصة عند إرسال الأموال إلى حسابات مجهولة، يستغل محتالو الإنترنت، خصوصا على منصات كـ «إنستغرام»، المناسبات الخاصة لاصطياد ضحاياهم. وتمثل عملية استرجاع الأموال معضلة كبرى للضحايا، نظرا للعقبات القانونية والفنية المرتبطة بتتبع الجناة ومساءلتهم، قد يكتشف البعض أنهم، برغم نياتهم الحسنة، قد انخرطوا في تمويل نشاطات مشبوهة كالإرهاب دون علمهم، ما قد يجرهم إلى ساحات القضاء.
وتشمل أمثلة الاحتيال عمليات بيع تذاكر وهمية لفعاليات مثل «هلا فبراير»، إعلانات لمنتجات رمضانية مزيفة كـ«دراريع رمضان»، أو مستلزمات للعيد تختفي بعد إتمام الدفع. في جميع هذه الحالات، تظهر العروض مغرية ولكنها تنتهي بالاحتيال على المشترين.
للوقاية من هذه المخاطر، من المستحسن التأكد من مصداقية الحسابات قبل إجراء أي عملية شرائية، استعمال طرق دفع تقدم ضمانات للمستهلك، الابتعاد عن العروض الخيالية، التواصل المباشر مع البائعين، والتعامل عبر المنصات الموثوقة. أهمية الإبلاغ عن النشاطات المشبوهة لا تقل عن أهمية الحفاظ على البيانات الشخصية والمالية بأمان.
من خلال مراعاة هذه الإرشادات، يمكن تقليص احتمالية الوقوع في فخ الاحتيال الإلكتروني.
كما أن الحذر والتدقيق ضروريان عند التعامل مع العروض الرقمية، مع التأكد دوما من المصداقية والأمان قبل التحويل المالي، ومن خلال رفع مستوى الوعي واليقظة، يمكننا التمتع بفوائد التكنولوجيا دون التعرض لمخاطرها.

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