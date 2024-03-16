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الإعلام والوعي المجتمعي

3/16/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) إن لوسائل الإعلام بشتى أنواعها دورا كبيرا في تشكيل الوعي المجتمعي لدى قطاع كبير من الأفراد من جهة، والمجتمعات من جهة ثانية، سواء أكانت الرسالة سلبية أم إيجابية، فالإعلام سلاح ذو حدين، إما أن يسهم في تعزيز وترسيخ القيم والعادات السليمة، وإما أن يكون معول هدم لها.
وأصبحت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خلال الفترة الراهنة تفرض سيطرتها على عقول الجماهير خاصة قطاع الشباب، حيث تظهر كل يوم بوجه جديد وفي كل فترة ببرنامج وتطبيق مبتكر، متجاوزة في ذلك حدود الزمان والمكان، وعلى ذلك لا شك أن تكون على وسائل الإعلام المسؤولية الأكبر في نشر ثقافة التربية الإعلامية والرقمية وتعزيز مفهومها من أجل بناء الوعي الجماهيري والارتقاء بالذوق العام وتعديل منظومة القيم والأخلاق التي شهدت في الآونة الأخيرة تراجعا ملحوظا نوعا ما وتفشي ظواهر مجتمعية، أخلاقية، وسلوكية غريبة لم تكن مألوفة في مجتمعاتنا.
كما أن للإعلام دورا فعالا في تحقيق تمكين الشعب، وتعزيز ثقة المجتمع المدني، وتعزيز المساواة بين جميع الفئات في المجتمع، وهناك إجماع في العالم على أن هناك ترابطا بين الحق في الحصول على المعلومات وتداولها وبين الحقوق المدنية والسياسية، إذ يعتبر نقص المعلومات وغياب الشفافية ونقل الأخبار المبهمة وصعوبة المصطلحات فيها، من أهم أسباب الأزمات السياسية والاقتصادية في المجتمعات، فأدركوا مدى قوة تأثيرها على المجتمع واستخدموها بشكلها الإيجابي الفعال.
فللإعلام تأثير واضح على تشكيل الوعي كما ذكرنا، تأثير يؤدي إلى التماسك الاجتماعي حيث يعمل النظام الإعلامي للمجتمع خلال ما يتبناه من اتجاهات فكرية وأيديولوجية على صياغة وعي الأفراد وتماسكهم، ويعتمد ذلك على وسائل الإعلام نفسها.
والعلاقة بين وسائل الإعلام والمجتمع علاقة فاعلة ومتداخلة على اعتبار أن وسائل الإعلام في أي مجتمع هي الوسائل الناقلة لأنماط التفكير والمعرفة والقيم والأفهام، وبالتالي فهي تسهم في خلق جانب كبير من الثقافة الاجتماعية.
ويشكل الإعلام وسيلة هائلة لتعزيز مفهوم التربية الإعلامية وتوسيع نطاقها بين الجماهير، حيث يقدم الإعلام إمكانية التفاعل والتواصل الفوري من خلال مساحات جديدة وتقنيات وأنماط مبتكرة من التفاعل الاجتماعي، بالإضافة إلى كونه أداة مهمة لإنتاج المحتوى الذي ينمي لدى المتلقين مهارات الانتقاء، الاستنتاج، التقييم والتفكير الناقد، الأمر الذي يرفع من قدرتهم على استبعاد كل ما هو سلبي والاتجاه والتعلق بالرسائل الإيجابية الهادفة مما يسهم في الارتقاء بالذوق العام للمجتمع.
كما أصبحت حتى منصات التواصل الاجتماعي تؤدي دورا رئيسا في بناء الوعي أيضا، وصارت ركنا أساسيا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات بالنسبة لكثير من الأشخاص في العالم.
فالواجب على هذه الوسائل نحو المجتمع هو بناء وعي جماهيري، وتوجيه المجتمع نحو انتقاء المحتوى الإيجابي القيم والمفيد، وتشجيع أبنائه على المشاركة في تقديم وتطوير محتوى متميز، واستخدام التكنولوجيا الحديثة في إيجاد مضامين إعلامية مبتكرة، وذلك بهدف الضبط الإعلامي وبناء الذوق العام للمجتمع والارتقاء بمنظومة القيم والأخلاق فيه.

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