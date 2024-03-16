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مسلسلات رمضان والطرح الإيجابي

3/16/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نتمنى ألا تستمر بعض الأخطاء السابقة التي كنا نلاحظها في المسلسلات الرمضانية السابقة التي عرضت طوال السنوات الماضية، والتي كان البعض منها يتضمن تشويها للكثير من صفات وطبيعة المجتمع الخليجي بشكل عام، وعرض مواقف ومشاهد بعيدة كل البعد عن حقيقة المجتمع الخليجي، البعيد كل البعد عما تصوره بعض تلك المسلسلات الهزيلة في الشكل والمضمون، إضافة إلى حدوث العديد من الممارسات والمغالطات فيها، والتي سبق أن أشرنا إليها في العديد من المقالات، ومن ضمنها على سبيل المثال أن هناك عددا من الممثلين فيها غير خليجيين يتصنعون اللهجات واللكنة الخليجية بأسلوب واضح، كما ان هناك بعض الأحداث أو الوقائع التي لا تعبر عن تفاصيل المجتمع الخليجي الحقيقي البسيط، كما أظهرت بعض تلك المسلسلات الجوانب السلبية وتناست العديد من الجوانب الإيجابية في هذا المجتمع الخليجي، بل إن بعضها بالغ في إظهار المجتمع الخليجي بصورة سيئة جدا، وبشكل لا يمت معه للواقع.
وبالتالي فإننا نلاحظ أن ذلك النوع من المسلسلات قد ابتعد عن كل ما له صلة بالمجتمع الخليجي وما فيه من أمور رائعة وإيجابية، وقصصها لا تعبر عن مجتمعاتنا كما يجب حتى بأقل المعايير!
بعض هذه الأعمال تعطي الانطباع بأن الغاية الأساسية منها هي الربح بالدرجة الأولى واللعب على وتر الصبغة واللهجة الخليجية التي تظهر في تلك المسلسلات، حتى إن بعض الممثلين المجسدين بعض أنماط المجتمع الخليجي لديهم مشكلة كبيرة في نطق اللهجة حتى في أبسط كلماتها والأكثر تداولا بين الناس، ويؤدون أدوراهم بشكل سيئ وبصعوبة بالغة.
ولو عدنا بالذاكرة إلى الوراء قليلا يوم أن كانت تلك المسلسلات التي يتم إنتاجها بكادر خليجي شبه كامل، لرأينا فيها مدى الالتزام والتعبير الصحيح عن المجتمع الخليجي وما يمثله، تلك المسلسلات التي لطالما تغنينا بها، ونستذكرها من حين لآخر عبر إعادة مشاهدتها، وذلك بدلا من الانحدار الذي نشهده في بعض الأعمال الدرامية البعيدة عن الواقع الذي يمثله المجتمع الخليجي.
من ناحية أخرى وفي هذا الصدد، نتمنى في رمضان لهذا العام أن نرى مسلسلات ذات جودة من حيث المضمون والشكل والقدوة في الطرح، وتمثيل طبيعة المجتمع الخليجي على حقيقته، وأن نرى التعاون والطرح الإيجابي للأفكار وبما يعكس حقيقة مجتمعنا، بحيث يتم إيصال الرسائل التوعوية والهادفة من هذه الأعمال على اختلاف تنوعها وبصورة جادة وإيجابية، وبما يفيد المشاهد خصوصا في هذا الشهر الفضيل، حيث تعتبر نسب المشاهدة هي الأعلى مقارنة بباقي أيام السنة، لاسيما أن المشاهدين من مختلف أفراد الأسرة صغارا وكبارا، وهم يستحقون الأفضل من الطرح الإيجابي والعمل الهادف.

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