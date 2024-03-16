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لقاء استثنائي

3/16/2024 2:38:38 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ها نحن نعيش بركات الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات والمغفرة والصلاح، تقبل الله منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال، وعليه أرفع أسمى آيات التبريكات لصاحب السمو وللحكومة الرشيدة ولأبناء الشعب الكويتي ولكل مقيم مخلص لهذا الوطن الكبير «الكويت دار الخير والعطاء».
ولعلي.. سأضمن هذا المقال الاستثنائي في الزمان والأحداث المحلية المهمة على الساحة الكويتية، بدءا من قراءة في لقاء وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اللقاء الذي أجرته المدير العام للوكالة د.فاطمة السالم في تألق واضح، ومن أبرز ما تضمنه هذا اللقاء الحديث عن الإجراءات والخطط لوزير الداخلية في القادم من الأيام.
وبالحقيقة.. يهمني التطرق إلى نقطة أولية مهمة حول فتح التأشيرات العائلية مع ضوابط وشروط من قبل إدارة الهجرة وتفاصيل ذكرها الوزير الشيخ فهد اليوسف خلال اللقاء.
وفي السياق ذاته جاء خلال حديثه تصحيح أوضاع المخالفين، والاستفادة من هذه الفرصة التي منحت للوافدين المخالفين، ومن هنا أود أن أشير إلى أن أغلب المخالفين لا يتقدمون بتصحيح أوضاع إقامتهم في البلاد، والكثيرون منهم ينتظرون ضبطهم من خلال التفتيش على المخالفين لقانون الإقامة، ومن المفارقات أنني تعرضت لتجربة هروب لخادمة كانت تعمل لدي بقت هاربة لسنوات، ثم فوجئت باستدعائي وإبلاغي بترحيلها إلى بلادها دون أي سابق إشعار بأنها ضبطت من قبل الأمن.
وقس على ذلك حالات هروب كثيرة لا نعلم أين تختفي العمالة الهاربة وكيف تعيش لشهور، وأما عن التأشيرات العائلية، فنعم التوضيح من قبل الوزير الموقر عن أن الاقتصاد سينتعش بدخول زائرين إلى الكويت حقيقي وواقعي، ومن أبرز النقاط العاجلة حديثه عن وأد الشائعات من خلال العقاب الجزائي وفق القانون الكويتي للحسابات الوهمية.
لقد كان اللقاء على مستوى تسليط الضوء على النقاط الأبرز التي تستحق دراسة الخطط الخاصة بها بآلية استشرافية لوضع خطط خمسية لكل ملف من الملفات المذكورة، وثقتنا بوزير الداخلية بالوكالة كبيرة جدا، وأثلج صدري حين تطرق لمعالجة جرائم المخدرات وخصوصا الجيل الصاعد من الشباب الكويتي، وهذا جانب مشرق لشريحة مجتمعية مهمة في البلاد، لاسيما دعوة أولياء الأمور للتعاون.
وبالحقيقة على الجانب الآخر كان لوزارة الداخلية الدور الكبير في تنظيم عملية الترشح خلال العشرة أيام الماضية، وأسأل الله التوفيق للمرشحين والتعاون النيابي مع الحكومة بتشريع القوانين المهمة.

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