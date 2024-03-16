لقاء استثنائي

(MENAFN
- Al-Anbaa) ها نحن نعيش بركات الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك، شهر الخيرات والبركات والمغفرة والصلاح، تقبل الله منا ومنكم الطاعات وصالح الأعمال، وعليه أرفع أسمى آيات التبريكات لصاحب السمو وللحكومة الرشيدة ولأبناء الشعب الكويتي ولكل مقيم مخلص لهذا الوطن الكبير «الكويت دار الخير والعطاء».
ولعلي.. سأضمن هذا المقال الاستثنائي في الزمان والأحداث المحلية المهمة على الساحة الكويتية، بدءا من قراءة في لقاء وزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اللقاء الذي أجرته المدير العام للوكالة د.فاطمة السالم في تألق واضح، ومن أبرز ما تضمنه هذا اللقاء الحديث عن الإجراءات والخطط لوزير الداخلية في القادم من الأيام.
وبالحقيقة.. يهمني التطرق إلى نقطة أولية مهمة حول فتح التأشيرات العائلية مع ضوابط وشروط من قبل إدارة الهجرة وتفاصيل ذكرها الوزير الشيخ فهد اليوسف خلال اللقاء.
وفي السياق ذاته جاء خلال حديثه تصحيح أوضاع المخالفين، والاستفادة من هذه الفرصة التي منحت للوافدين المخالفين، ومن هنا أود أن أشير إلى أن أغلب المخالفين لا يتقدمون بتصحيح أوضاع إقامتهم في البلاد، والكثيرون منهم ينتظرون ضبطهم من خلال التفتيش على المخالفين لقانون الإقامة، ومن المفارقات أنني تعرضت لتجربة هروب لخادمة كانت تعمل لدي بقت هاربة لسنوات، ثم فوجئت باستدعائي وإبلاغي بترحيلها إلى بلادها دون أي سابق إشعار بأنها ضبطت من قبل الأمن.
وقس على ذلك حالات هروب كثيرة لا نعلم أين تختفي العمالة الهاربة وكيف تعيش لشهور، وأما عن التأشيرات العائلية، فنعم التوضيح من قبل الوزير الموقر عن أن الاقتصاد سينتعش بدخول زائرين إلى الكويت حقيقي وواقعي، ومن أبرز النقاط العاجلة حديثه عن وأد الشائعات من خلال العقاب الجزائي وفق القانون الكويتي للحسابات الوهمية.
لقد كان اللقاء على مستوى تسليط الضوء على النقاط الأبرز التي تستحق دراسة الخطط الخاصة بها بآلية استشرافية لوضع خطط خمسية لكل ملف من الملفات المذكورة، وثقتنا بوزير الداخلية بالوكالة كبيرة جدا، وأثلج صدري حين تطرق لمعالجة جرائم المخدرات وخصوصا الجيل الصاعد من الشباب الكويتي، وهذا جانب مشرق لشريحة مجتمعية مهمة في البلاد، لاسيما دعوة أولياء الأمور للتعاون.
وبالحقيقة على الجانب الآخر كان لوزارة الداخلية الدور الكبير في تنظيم عملية الترشح خلال العشرة أيام الماضية، وأسأل الله التوفيق للمرشحين والتعاون النيابي مع الحكومة بتشريع القوانين المهمة.
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